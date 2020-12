Der Koloss vom Aeschenplatz – «Hammering Man» wird zur Regierungssache Weil die Grossbank UBS einen ihrer Basler Standorte verkauft, ist ungewiss, wo der «fleissigste Arbeiter Basels» in Zukunft seinen Hammer schwingen wird. Auf politischer Seite ist man bereits aktiv, und die Kunstkenner loben Jonathan Borofskys Werk. Kurt Tschan , Markus Wüest

Wie weiter mit der in Basel so beliebten Skulptur? Foto: Dominik Plüss / Tamedia AG

Die Nachricht, dass die Grossbank UBS einen ihrer Standorte in Basel veräussert und ihr Personal an der Gartenstrasse und in der Aeschenvorstadt zusammenzieht, schlug am Mittwoch weniger Wellen als die Frage, was mit der 13,5 Meter hohen Skulptur von Jonathan Borofsky geschehen wird, die vor dem Komplex am Aeschenplatz steht. BaZ-Leserinnen und -Leser waren uneins. «Der ‹Hammering Man› würde bestens vor das Gewerkschaftshaus beim Claraplatz passen», hiess es etwa. «Sicherlich thematisch besser als vor einem Finanzinstitut; das Ding ist wohl vor der digitalen Münzwerkstätte sehr satirisch platziert.» Auch der Marktplatz wurde vorgeschlagen, um so den «rot-grünen Glaubensbrüdern» Ansporn zu sein, «vielleicht auch mal produktiv zu arbeiten».