Test in Pratteln und Oberwil – Haltende Busse dürfen bald nicht mehr überholt werden Weil die Busse der AAGL und BLT regelmässig im Stau stecken bleiben, startet der Kanton in zwei Gemeinden ein Experiment. Damit soll die Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs getestet werden.

Stau führt häufig zu Verspätungen im öffentlichen Verkehr. Das soll jetzt geändert werden. Foto: zvg

Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) gestaltet versuchsweise fünf Haltestellen in Pratteln und Oberwil so um, dass Autofahrende einen haltenden Bus nicht mehr überholen können. Damit sollen die Busse pünktlicher werden.

Mit dieser Massnahme soll die Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs getestet werden, wie die Baselbieter Behörden am Donnerstag mitteilten. Die Busse sollen dadurch pünktlicher werden und weniger lang im Stau stecken bleiben, weil sie sich nach einer Haltestelle nicht wieder hinter den Autos einreihen müssen.

Die Verkehrsumstellung an den Prattler Haltestellen «Münchacker», «Schwimmbad» und «Rankacker» sowie an den Oberwiler Haltestellen «Auf der Wacht» und «Bündtenweg» erfolgt voraussichtlich per 21. November. Die Auswertung des Testbetriebs ist für Januar 2023 vorgesehen. Danach soll entschieden werden, ob das Pilotprojekt weitergeführt wird.

SDA/ked

Fehler gefunden?Jetzt melden.