Christian Kracht wurde 1966 in Saanen im Kanton Bern geboren. In den frühen Neunzigerjahren schrieb er für das Magazin «Tempo», ging dann als Spiegel-Korrespondent nach Indien. Er lebte anschliessend als freier Autor in Bangkok und auf anderen Kontinenten. 1995 veröffentlichte er seinen ersten Roman «Faserland» bei Kiepenheuer & Witsch, der von der Reise eines namenlosen Ich-Erzählers durch Deutschland handelte.

2001, nicht einmal zwei Wochen nach den Anschlägen vom 11. September, erschien sein Roman «1979», der unter anderem während der islamischen Revolution in Teheran spielt und von einem Europäer erzählt, der in einem chinesischen Straflager seinen Frieden findet. Auch in anderen Werken hat Kracht von totalitären Systemen erzählt, etwa in «Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten» von 2008: Statt im plombierten Wagen nach Russland zu reisen, startet Lenin seine Revolution in der Schweiz, womit das Land zum Sowjetregime wird.

2016 erhielt Kracht den Schweizer Buchpreis für seinen Roman «Die Toten». Darin lässt er den Schweizer Naturfilmer Emil Nägeli durch das Deutschland und das Japan der 1930er-Jahre reisen und Charlie Chaplin als mörderischen Spezialgast auftreten.



«Eurotrash» ist Christian Krachts sechster Roman, er ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen (224 S., ca. 32 Fr).