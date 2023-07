Ländliche Gastronomie – Hallo, wie gehts? Die BaZ fragt bei neun Landbeizen nach Aufgeschreckt durch einen Bericht über das Darben der Gasthäuser ausserhalb der Stadt, haben wir uns zwischen Anwil, Möhlin und Zwingen umgehört. Markus Wüest

Sara Stämpfli führt den Landgasthof Roderis in Nunningen. Foto: Kostas Maros

Am 9. Juli war in dieser Zeitung folgende Schlagzeile zu lesen: «Auf dem Land kämpfen die Beizen ums Überleben». Anhand von zwei Beispielen im Kanton Bern – der Artikel wurde von der Wirtschaftsredaktion in Zürich recherchiert – wurde der Niedergang der Gastronomie in der ländlichen Schweiz thematisiert. In der ganzen ländlichen Schweiz? Nein, denn in der Region Nordwestschweiz sieht das Bild nicht so düster aus, wie eine kleine Umfrage der BaZ zeigt.