Gefahren des Internets, Teil 2 – «Hallo, schöner Fremder» Liebesbetrüger wickeln einsame Menschen mit netten Worten und herzzerreissenden Geschichten um den Finger: So schützen Sie sich. Raphaela Portmann

Ist die hübsche Fremde, mit der sie chatten, in Wahrheit jemand ganz anderes? Foto: Engin Akyurt

Luis war einsam, als er Sidney auf Facebook kennen lernte. Das soziale Netzwerk hatte ihm die junge Frau vorgeschlagen, als «Person, die Sie kennen könnten». Sidney gefiel ihm von Anfang an, und auch umgekehrt schien Interesse zu bestehen. Die beiden kamen ins Gespräch. In langen Chatverläufen erfuhr Luis schliesslich von Sidneys schwerem Schicksal.

Sie sei als Teenager schwanger geworden und kümmere sich nun bereits in jungen Jahren um ihre Tochter, ihre kleine Schwester und ihre bettlägerige Grossmutter. Ihr Vater sei schon lange von der Bildfläche verschwunden, ihre Mutter befinde sich im Gefängnis.

Es sei ihr nur ums Geld gegangen.

«Alles fällt auseinander. Ich schaffe das nicht allein», schreibt Sidney verzweifelt. Ihre Grossmutter sei verstorben, sie habe das Haus verlassen müssen und lebe nun mit ihrem Neugeborenen und der 6-jährigen Schwester im Obdachlosenheim. Sie brauche dringend Geld für die Kinder.

Natürlich klingeln Luis’ Alarmglocken – was, wenn Sidney ihn über den Tisch zieht? Das ist eine reelle Möglichkeit. Aber was, wenn ihre Geschichte doch stimmt? Was, wenn Luis tatsächlich seine grosse Liebe gefunden hat und sie nun mit ihren Problemen alleine lässt? Er überweist ihr den geforderten Betrag.

In der MTV-Show «Catfish» helfen die Moderatoren Nev Schulman und Max Joseph emotional verwirrten Menschen, herauszufinden, ob ihre Online-Beziehung echt ist oder nicht. Hinter dem Profil der jungen Mutter Sidney steckt in Wahrheit Nae, die Fotos hat sie von einer Unbekannten aus dem Internet gestohlen. Ihr sei es nur ums Geld gegangen, bestätigt sie.

Scham der Opfer

Wer möchte sich schon nicht verlieben, in einer zufriedenen Partnerschaft sein? Immer mehr Menschen versuchen ihr Glück online. Da ist es kaum verwunderlich, dass die Zahl der Liebesbetrüger im Netz zunimmt.

Das kann immerhin ein ganz schön lukratives Geschäft sein: 2017 hatte ein Schweizer Rentner beispielsweise seiner Online-Geliebten aus Ghana Geschenke im Wert von fast 400'000 Franken gemacht. Neben den horrenden finanziellen Schäden bleiben die Opfer oft mit einem gebrochenen Herzen und psychischen Wunden zurück. Das Vertrauen in andere Personen und das eigene Bauchgefühl gehen verloren.

Zudem schämen sich die Betroffenen häufig, sich Hilfe zu holen; zu gross ist die Scham: «Wie konnte ich bloss so dumm sein?»

Schützen Sie sich

Damit Sie kein Opfer von Liebesbetrügern werden, rät die Schweizerische Kriminalprävention SKP auf ihrer Webseite Folgendes: Nehmen Sie auf sozialen Plattformen keine Freundschaftsfrage von Personen an, die Sie nicht auch im echten Leben kennen, und beginnen Sie keine Beziehung, bevor Sie die Person in echt kennen gelernt haben.

«Fragen Sie sich, weshalb ein gut situierter, attraktiver Mensch ohne irgendeinen Bezug zu Ihrem Leben plötzlich eine Fernbeziehung mit Ihnen beginnen möchte», schreibt das SKP.

Misstrauisch sollten Sie werden, wenn das Gegenüber auf einer Partnerbörse bereits vor einem ersten Treffen von der grossen Liebe spricht. Spätestens wenn Geld von Ihnen gefordert wird, sollten Sie den Kontakt sofort abbrechen.

Jeder macht einmal einen Fehler.

Auch hier also wieder: Wenn es zu schön erscheint, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. Vergessen Sie nicht: Im Internet kann alles gefälscht sein. Solange Sie eine Person also nicht im echten Leben kennen gelernt haben, ist höchste Vorsicht geboten.

Weihen Sie Freunde oder Familie mit ein, wenn Sie sich unsicher sind. Denn alleine ist man verletzlicher und leichter um den Finger zu wickeln. Ein objektiver Blick auf die Situation kann nicht schaden. Und falls Sie auf eine betrügerische Masche hereingefallen sind, melden Sie sich bei der Polizei und holen Sie sich nötigenfalls psychologische Unterstützung, damit Ihnen geholfen werden kann: Jeder macht einmal einen Fehler.