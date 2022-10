90 Jahre EHC Basel – Hallo Basel, so funktioniert Eishockey Mit einem Heimspiel gegen den EHC Visp feiert der EHC Basel heute seinen 90. Geburtstag (19.45 Uhr, St.-Jakob-Arena). Die BaZ präsentiert neun Episoden aus neun Jahrzehnten. Oliver Gut

Zu seinem Geburtstag hofft der EHC Basel auf eine volle St.-Jakob-Arena – so wie zum Beispiel 2020 im Cupspiel gegen den SC Bern. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die verlorenen Generationen

Die BaZ und der Versuch, die Basler Eishockey-Begeisterung von einst wieder aufleben zu lassen. Quelle: BaZ

Der EHC Basel ist ganz vieles. Aber er ist nicht unterzukriegen. Seit der Jahrtausendwende wird er von der Frage begleitet, warum die Schweizer Publikumssportart Eishockey in der Nordwestschweiz nicht so funktioniert wie an anderen Orten. Dies, obwohl dieser EHC Basel mit der St.-Jakob-Arena doch über eine adäquate, modernere Halle verfügt und in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg regelmässig 10’000 Zuschauer zu seinen Heimspielen auf der Kunsteisbahn St. Margarethen begrüsste, sodass er als grösster Eishockeyclub der Schweiz galt.

Die häufigste Antwort auf diese Dauerfrage lautet: weil er zu lange in der Versenkung verschwunden ist, er zwischen der letzten NLA-Saison im alten Jahrhundert (1963) und der ersten NLA-Spielzeit im neuen Jahrhundert (2003) 40 Jahre zwischen 2. Liga und NLB dümpelte und ihm so zwei Zuschauergenerationen verloren gingen.

Auch die BaZ versuchte in der kurzen Blütezeit der Moderne, dem Problem entgegenzuwirken: Während der Ligaqualifikations-Serie 2005, in dessen Zuge der EHC schliesslich ein zweites Mal in die oberste Spielklasse zurückkehrte, animierte sie die Bewohner der Sportstadt Basel zum Matchbesuch. «Hallo Basel, so funktioniert Eishockey», lautete der Titel einer nicht ganz ernst gemeinten Eishockey-Anleitung, die den Einheimischen diesen Sport schmackhaft machen sollte. Der Effekt derartiger Aktionen, getragen von der sportlichen Erstklassigkeit, verpuffte spätestens mit dem Abstieg 2008, auf den 2014 der Konkurs der EHC Basel AG und der freiwillige Rückzug in die 1. Liga, die spätere MySports-League, folgte. So, dass sich auch heute noch immer rufen lässt: Hallo Basel, so funktioniert Eishockey!

Die Helden von einst

Es gibt viele Namen, die im Laufe der Jahrzehnte auf unterschiedlicher Stufe für Furore sorgten und in den Köpfen der wahren Basler Eishockey-Aficionados hängen geblieben sind. Ron Barr zum Beispiel. Oder Pio Parolini. Milan Mrukvia, Jim Koleff, Fredi Lüthi oder Daniele Manzato sind andere. Überstrahlt jedoch werden sie alle von zwei Namen aus der ganz grossen, frühen Basler Zeit: Emil Handschin und Paul Hofer.

Beide 1928 geboren, bildeten sie für den EHC Basel und die Nationalmannschaft ein Verteidigerduo, wie es das Schweizer Eishockey – wenn überhaupt – nur ganz selten gesehen hat: Handschin als Gehirn mit dem – wie man sagt – ersten echten Slapshot auf hiesigem Eis, neben ihm der fast zwei Meter grosse Hüne Hofer als Abräumer. Das Basler Eishockey erlebte seine bis heute grösste Phase, mit zwei zweiten Plätzen 1946 und 1953. Weder vorher noch danach kam man dem Meistertitel je so nah …

Drachen und Haie

Vom Drachen, der ein Basilisk war, ging es nach der Jahrtausendwende zurück zur Klassik – und schliesslich hinein ins Haifischbecken.

Der EHC war irgendwie immer der EHC. Allerdings hiess der 1932 gegründete EHC Basel bei weitem nicht immer nur EHC Basel. Der Reihe nach bedeutet dies: EHC Basel, EHC Basel-Rotweiss (1933–1990), EHC Basel-Kleinhüningen Dragons (1990–2003), EHC Basel (2003–2009), EHC Basel Sharks (2009–2014), EHC Basel-Kleinhüningen (2014–2018) und schliesslich wieder EHC Basel. Damit einher gingen auch Logo-Veränderungen, wobei jenes der EHC Basel-Kleinhüningen Dragons wohl das kurioseste Sujet in sich trug: Eigentlich als Drachen unterwegs, zierte ein Basilisken-Kopf das Wappen …

Die Trikots unter dem Dach

Das Eishockey kommt aus Kanada und kennt viele Traditionen – eine davon ist jene, dass man Rückennummern der grössten und verdientesten Spieler aus dem Verkehr zieht und ihre Trikots samt Nummer symbolisch unters Hallendach hängt.

Der EHC Basel führte diese Tradition erst im neuen Jahrtausend ein, weswegen sich in der St.-Jakob-Arena weder Handschins noch Hofers Trikot finden. Allerdings sind dort trotzdem zwei Leibchen aufgehängt: Die Nummer 19 von Stefan Voegele, der zwischen 1997 und 2012 401 Spiele für den EHC bestritten hat, sowie die Nummer 55 von Olivier Schäublin, der von 2000 bis 2016 gar in 428 Partien für die Basler auf dem Eis stand. So wie Voegele nach seinem Karriereende zunächst im Marketing weiter für den EHC tätig war, so gilt das aktuell für Schäublin, den Sportchef des Swiss-League-Aufsteigers.

Die Altehrwürdige

Viele Begriffe, viel Geschichte – viel Sanierungsbedarf: Die Kunsteisbahn St. Margarethen. Foto: Keystone.

Von 1934 bis im Herbst 2002 – und damit während nahezu sieben Jahrzehnten, bildete die Kunsteisbahn St. Margarethen die Heimspielstätte des EHC. Dabei gibt es nicht nur ewige Geschichten von grossen Spielen vor 10’000 und viel mehr Zuschauern oder vom Auftritt der norwegischen Eiskunstlauf-Koryphäe Sonja Henie 1935. Sondern es kursieren auch ganz viele Namen, ist doch wahlweise von «Kunsti» oder «Kunschti», «Kunsteisbahn Margarethen», «Kunsteisbahn St. Margarethen» oder schlicht von «St. Margarethenpark» zu lesen gewesen, was eigentlich den darunterliegenden Park am Fuss des Bruderholz bezeichnet.

Was im Zusammenhang mit der zuvor offenen und erst 1984 überdachten Eisbahn sicher scheint: Kein anderes Bauwerk in Basel wurde in den vergangenen Jahrzehnten so oft mit dem Adjektiv «altehrwürdig» versehen. Es ist dies nicht nur Hinweis auf die grosse Vergangenheit, sondern eben auch auf das Alter: Längst sollte das Bauwerk, das heute nur noch dem Breitensport dient, saniert werden. Letzter Stand: Im Februar 2022 versenkte das Parlament ein entsprechendes 45-Millionen-Franken-Projekt.

Höhepunkte der Neuzeit

Sind 16 Jahre eine Ewigkeit? Wenn es um den EHC Basel geht, dann fühlt es sich so an … Im Frühjahr 2006 erlebt der Club seinen sportlichen Höhepunkt der Moderne, als er sich als Aufsteiger zum ersten und bisher einzigen Mal in seiner langen Geschichte für die 1986 eingeführten Playoffs der Nationalliga A qualifiziert. Er trifft auf den grossen HC Davos, stellt die Best-of-Seven-Viertelfinalserie zwischenzeitlich auf 1:1, unterliegt aber schliesslich mit 1:4 Siegen.

Den emotionalen Höhepunkt erlebt er bereits eine Saison zuvor, als er sich in der Ligaqualifikation gegen den HC Lausanne durchsetzt – mit einem 4:0-Sieg im alles entscheidenden siebten Spiel, auf fremdem Eis. Den Weg zum Sieg weist zur Spielhälfte Cornel Prinz, der von der Strafbank kommend solo das 1:0 erzielt. Es ist die letzte Profipartie des Ostschweizers, der danach sein Wirtschaftsstudium intensiviert. Prinz lebt noch heute in der Region und ist dem Club verbunden geblieben.

Die grossen Trainer

Kent Ruhnke und der emotionale Höhepunkt der Neuzeit: Der EHC Basel gewinnt in Lausanne das alles entscheidende siebte Spiel und steigt in die NLA auf. Foto: Laurent Gillieron (Keystone).

An der Bande orchestriert in jener besten jüngeren Phase Kent Ruhnke das Geschehen: 2004 hat er den SC Bern als Meistertrainer verlassen (müssen), um sich dem EHC anzuschliessen. Er ist nicht der einzige grosse Trainername an der Bande der Basler: Schon zuvor war da Paul-André Cadieux, der das Schweizer Eishockey während Jahrzehnten prägte. Unvergessen ist aber auch der frühere NHL-Spieler Bernie Johnston, der 1984 via Kloten den Weg nach Basel fand: Zum Ende seiner zweijährigen Zeit als Spielertrainer wäre der EHC um ein Haar in die NLA aufgestiegen.

Brauner Mutz

Damals mit Johnston unterlag der EHC in den Halbfinals dem SC Bern. Das jedoch bedeutet nicht, dass die Basler mit Bären nichts anfangen können: Gegründet wurde der EHC nämlich am 14. Oktober 1932 im Restaurant Zum Braunen Mutz.

Von 90 auf 100

Meister in der MySports-League und Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse: Der inzwischen 90-jährige EHC Basel der Gegenwart. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Das ist nun etwas mehr als 90 Jahre her – womit etwas weniger als 10 Jahre fehlen, bis der EHC Basel seinen 100. Geburtstag feiert. Im vergangenen Frühjahr als Meister der MySports-League in die zweithöchste Spielklasse zurückgekehrt, versucht die Mannschaft von Trainer Christian Weber, in der Swiss League Fuss zu fassen. Vor dem freitäglichen Jubiläums-Heimspiel gegen den EHC Visp lässt sich sagen: Der Trend zeigte in den vergangenen Jahren nach oben.

Doch was bedeutet das für die mittelfristige Zukunft des EHC Basel? Wie wird er bei seinem 100. Geburtstag dastehen? Der Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass in beide Richtungen vieles möglich ist.

