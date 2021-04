Transatlantische Verbindung – Hallo Basel, hier Toronto Mitten in der Corona-Krise findet der Jungfernflug von Air Canada nach Basel-Mülhausen statt. Dafür werden vor allem für Big Pharma Transportkapazitäten geschaffen. Kurt Tschan

Mit Wasserfontänen wird der Dreamliner der Air Canada am frühen Mittwochnachmittag in Basel-Mülhausen begrüsst. Foto: Kurt Tschan

Letztlich war der Wind schuld, dass Flug 7221 mit leichter Verspätung in Basel-Mülhausen landete. Der Dreamliner von Air Canada wurde zum Südanflug gezwungen, was Zeit kostete. Kurz nach 13 Uhr setzte Kapitän Scott Hutchison (59), begleitet von David Hurstfield-Meyer (47) und Douglas Brown (59), zur Landung an. Der Dreamliner läutet damit ein neues Kapitel in der Geschichte des Euro-Airports (EAP) ein. «Schliesslich handelt es sich um die erste regelmässige transatlantische Verbindung», bestätigt EAP-Sprecherin Claire Freudenberger. Mit Wasserfontänen begrüsste die Flughafenfeuerwehr die Boeing mit der kanadischen Flagge, die zügig ausrollte.