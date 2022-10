Kälteres Wasser – Hallenbäder in Frick und Sisseln wollen Strom sparen Die Strompreise und drohende Energiemangellage bringen Hallenbäder dazu, ihr Konzept zu überdenken. Zwei Beispiele aus Frick und Sisseln. Linus Schauffert

Die Zukunft der Hallenbäder in diesem Winter ist weiterhin ungewiss. Foto: PD

Der Winter naht, und angesichts der erhöhten Strompreise und der drohenden Energiemangellage sehen sich Hallenbäder früher oder später zum Handeln gezwungen. Möglichkeiten dafür gibt es verschiedene.

Wie die «Neue Fricktaler Zeitung» schreibt, beschäftigen sich sowohl das Hallenbad Sissila in Sisseln als auch das Freizeitzentrum Vitamare in Frick mit Massnahmen, um die Ausgaben für Strom zu minimieren. So entschied man sich in Frick dazu, die Wassertemperatur von 29 Grad auf 27,5 Grad zu senken. Die Saunas sind seit vergangenem Samstag ohnehin geschlossen.

Das Freizeitzentrum in Frick kauft seinen Strom nicht auf dem freien Markt sondern zu den festen Tarifen der AEW Energie AG. Zudem bezieht man Energie von der Solaranlage auf dem Dach der Tennishalle.

Mehrkosten von 50’000 Franken

In Sisseln ist man hingegen der Meinung, dass eine Senkung der Wassertemperatur verhältnismässig wenig Nutzen mit sich bringen würde. «Eine Reduktion der Wassertemperatur um 1 Grad wird schon deutlich empfunden, reduziert den Energieverbrauch jedoch nur um wenige Prozent», sagt der Sissler Vizeamman Ralf Dümpelmann gegenüber der NFZ. Die Möglichkeit zur Änderung der Raum- und Wassertemperatur würde man sich allerdings vorbehalten.

Es bestünde auch die Option, während der Öffnungszeiten nicht immer alle drei vorhandenen Saunas gleichzeitig zu betreiben, sondern deren Betrieb zu staffeln. Beheizt wird das Hallenbad Sissila mit Heizöl, bei dem zurzeit keine Mangellage besteht.

In Sisseln rechnet man bei unverändertem Betrieb mit energiebezogenen Mehrkosten von 50’000 Franken. In Frick, wo die Wassertemperatur reduziert wird, geht man von Mehrkosten zwischen 10’000 und 15’000 Franken aus.

