Die Schweiz bietet Pharmafirmen hervorragende Rahmenbedingungen. Doch bei anonymisierten Patientendaten geht es nicht vorwärts. Foto: Christian Jaeggi

Die Schweiz hat mehrere Weltklasseuniversitäten. Die Schweiz ist die Heimat weltweit führender Pharmafirmen. Basel hat Hochschulen mit Spitzenkräften in der Medizin und in den übrigen Life-Sciences-Bereichen. Forscherinnen und Forscher der Universität, des Friedrich-Miescher-Instituts, des Basler Department of Biosystems Science and Engineering der ETH Zürich und des Swiss Tropical and Health Institute sind sehr erfolgreich. Einige Start-up-Firmen basieren auf Forschungsergebnissen dieser Hochschulen. Basel ist Sitzkanton von Roche, Novartis und weiteren Pharmafirmen. Der grösste Teil der Forschungsarbeiten dieser weltweit tätigen Unternehmen erfolgt in Basel. Diese Dichte von privater und öffentlicher Forschungsexzellenz ist einzigartig.