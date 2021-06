Contargo erhält Zuschlag – Hafenlogistiker rüsten auf Die Ausbaupläne im Basler Rheinhafen führen nicht nur im südlichen Elsass, sondern auch in Weil am Rhein zu einer Expansion. Kurt Tschan

Carlos Gingado (l.), Geschäftsführer der Weiler Rheinhafengesellschaft, und der Basler Contargo-Chef Holger Bochow besiegeln mit einem überdimensionierten Händedruck-Bild ihre Zusammenarbeit. Foto: zVg

Die deutsche Rhenus-Gruppe erweitert am Oberrhein ihre führende Marktposition in den Rheinhäfen. Ihre Tochter Contargo wird Pächterin des Container-Terminals im Weiler Hafen. Der Zuschlag sei an den «wirtschaftlichsten Bieter» gegangen, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung von Contargo und der Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein.

Diese hatte bisher lediglich Umschlagsleistungen am Container-Terminal angeboten. 2016 hatte der Weiler Gemeinderat als Hauptgesellschafter des städtischen Tochterunternehmens grünes Licht für die Ausschreibung einer Verpachtung gegeben. Mit dieser kommen nun umfassende Logistikdienstleistungen hinzu, wie Hafen-Geschäftsführer Carlos Gingado bestätigt.