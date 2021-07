Industriedenkmal am Altrheinweg – Hafenkran soll nächsten Frühling eröffnet werden Anschluss an Leitungen verzögert die Eröffnung der Sommerbar – einmal mehr. Martin Regenass

Beim Industriedenkmal am Altrheinweg sind aktuell Bauarbeiten im Gang. Foto: Nicole Pont

Der Kran im Hafen St. Johann war bis im Jahr 2010 in Betrieb und hat auf der Grossbasler Seite Ladungen von Frachtschiffen gelöscht. Nach der Ausmusterung des stählernen Riesen im Zuge des Rückbaus des Hafens St. Johann hat die Firma Novartis «Goliath» der Stadt Basel geschenkt. Sie hat den Koloss nach einer Zwischenlagerung ans Kleinbasler Ufer überführen lassen und am Altrheinweg als Industriedenkmal errichtet. Am Eingang zur Partymeile Uferstrasse steht der Hafenkran nunmehr seit 2017 und wartet auf sein zweites Leben. In diesem sollen sich Leute auf der Plattform treffen, etwas trinken, essen und ein paar schöne Stunden mit Aussicht auf den Rhein verbringen.

Weiter nach der Werbung