Hafenkran-Bar nimmt Betrieb auf – sie liess lange auf sich warten Der Gastronom Simon Lutz und die lokale Bierbrauerei Birtel haben zusammengespannt und heute die Hafenkran Sunset Bar eröffnet. Diese hätte eigentlich schon 2018 an den Start gehen sollen.

Eine Bar in luftiger Höhe: Die Terrasse auf dem Hafenkran. Foto: Kostas Maros

Kurz vor Sonnenuntergang bei einem Gläschen Weisswein oder mit einem Bier den Feierabend einläuten – und das auf einer Terrasse in 15 Meter Höhe und mit freier Sicht auf den Rhein: Auf dem Hafenkran am Klybeckquai ist das seit heute möglich. Denn dort haben der Gastronom Simon Lutz und das Team der lokalen Bierbrauerei Birtel die Hafenkran Sunset Pop-up-Bar eröffnet.

«Wir sind erleichtert, dass der Betrieb nun endlich losgehen kann», sagt Simon Lutz, der Kopf hinter dem Projekt an der aussergewöhnlichen Location, zur BaZ. Kein Wunder – ursprünglich hätte man damit schon 2018 an den Start gehen sollen. Doch immer wieder wurde die Verwirklichung des Vorhabens nach hinten verschoben.

Der ausgediente Hafenkran war ursprünglich ein Geschenk der Novartis an die Stadt Basel – das Pharmaunternehmen hatte ihn gekauft, als der Hafen St. Johann abgerissen wurde. Lutz hörte von dem Hafenkran und gelangte mit seiner Idee, darauf eine Bar zu errichten, an die Novartis. So war die Schenkung auch an die Bedingung geknüpft, dass der Gastronom darauf einen Barbetrieb eröffnen dürfe.

Doch weshalb die massive Verspätung?

Die hat gemäss Lutz – neben Corona und diversen Einsprachen – vor allem auch mit der langwierigen Umgestaltung des einst rein industriellen Gebiets zu tun: «Weil die Gegend rund um den Hafen nun nur schrittweise umgebaut und umgenutzt wird, mussten wir uns immer wieder anpassen.»

Künftig soll die Bar bis an den Rhein hinunterreichen – so zumindest die Hoffnung von Simon Lutz. Foto: Kostas Maros

Ein aktuelles Beispiel dafür seien beispielsweise die beschränkten Öffnungszeiten. So muss der Betrieb bereits um 10 Uhr abends schliessen – ansonsten würden die Menschen bei den nahe gelegenen Schiffsanlegestellen in der Nachtruhe gestört. «Doch wir sind optimistisch, dass diese Anlegestellen bald verlagert werden», sagt Lutz.

Gastgeber in der neuen Buvette ist die Craft-Beer-Brauerei Birtel. Foto: Kostas Maros

Die Verlagerung würde dann auch bedeuten, dass die Bar bis an den Rhein hinab ausgeweitet werden könne. Denn so schrittweise die Umgebung rund um den Kran umgestaltet wird, so sukzessive will Lutz auch mit seinem eigenen Projekt verfahren: Während letztes Jahr erst im Spätsommer eine Teileröffnung der Hafenkran-Bar stattfand und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, folge nun die zweite Phase, sagt Lutz: Diesen Sommer ist der Betrieb während der ganzen Saison vorgesehen.

Gastgeberin der Buvette unter dem Kran sowie der Terrasse auf dem Kran selbst ist dabei die Kleinbrauerei Birtel. Diese hat bereits Erfahrung mit Gastrobetrieben in industriellen und leicht abgelegenen Gebieten der Stadt – sie betreibt neben ihrer Brauerei auf dem Dreispitz-Areal in Münchenstein nämlich auch schon die dortige «Fahrbar».

Bald sollen hier auch schon DJs aus der Region auflegen können. Foto: Kostas Maros

Ausgeschenkt würden an der zusätzlichen Location beim Hafenkran nun hauptsächlich verschiedene offene Biere aus der eigenen Produktion und Wein, sagt Daniel Gosteli, der Co-Geschäftsführer von Birtel, zur BaZ. «Wir haben unser Angebot vor allem auf die Apéro-Zeit ausgerichtet – denn vom Kran aus hat man eine unversperrte Sicht auf den Sonnenuntergang.» Darum würden zu den Getränken auch kleine Apéro-Plättchen serviert. Einmal pro Monat soll ausserdem auch ein Food-Event stattfinden, der zur Location und zu Birtel passt – der «Low-Country-Boil-Bash»: «Dabei gibt es einen einfachen Auflauf aus frischen Shrimps, Kartoffeln, geräucherter Wurst und Maiskolben», sagt Gosteli. «Der wird dann ‹salopp› auf den Tisch geschüttet und von Hand gegessen.» An den Wochenenden sollen zudem bald schon lokale DJs auflegen können.

Ob es nächstes Jahr bei diesem Konzept bleibt, wird sich zeigen: «Wir schauen jetzt, wie das Konzept ankommt», sagt Simon Lutz. «Gefällt es den Gästen, kann ich mir gut vorstellen, auch nächstes Jahr noch einmal auf eine solche Pop-up-Bar zu setzen.»

Die Geschichte des Hafenkrans Geschenkter Hafenkran wird aufgestellt

