Schweizerische Rheinhäfen – Hafendirektor geht in Pension Hans-Peter Hadorn nimmt auf Ende 2020 den Hut. Seine Nachfolge wird per Ausschreibung geregelt. Martin Regenass

Hans-Peter Hadorn tritt nach 15 Jahren als Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen zurück. Foto: 20minuten

Hans-Peter Hadorn hat vor 15 Jahren die Leitung des Basler Rheinhafens übernommen. Wie die Schweizerischen Rheinhäfen mitteilen, tritt der Ökonom per ende Jahr aus Altersgründen zurück. In seine Ära fiel die Zusammenlegung der ehemaligen Rheinschifffahrtsdirektion Basel und der Rheinhäfen Baselland. Nach der erfolgreichen Volksabstimmung im Kanton Basel-Landschaft übernahm Hadorn ab Januar 2008 die Funktion als Direktor der neu geschaffenen Schweizerischen Rheinhäfen. Mit der Zusammenführung der Betriebskulturen und der Verselbständigung entwickelten sich die Schweizerischen Rheinhäfen unter der Führung des Berners zu einer erfolgreichen Verkehrsdrehscheibe von nationaler Bedeutung, heisst es in der Medienmitteilung.

2015 erhielten die Schweizerischen Rheinhäfen und damit die Rheinschifffahrt mit der Totalrevision des Gütertransportgesetzes finanziell erstmals gleich lange Spiesse wie der Verkehrsträger Bahn. Dies ermöglicht den Ausbau des Infrastrukturprojekts Hafenbecken 3, das der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt im Februar 2020 genehmigte. Finanziert wird es durch den Bund und den Kanton. Damit soll die Zukunft des Hafens Kleinhüningen im Rahmen der Hafen- und Stadtentwicklung gesichert werden. Allerdings wurde dagegen das Referendum ergriffen, weshalb voraussichtlich noch in diesem Jahr über das Vorhaben abgestimmt wird.

Auf internationaler Ebene nimmt Hans-Peter Hadorn als Kommissar der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt sowie als Vizepräsident des Europäischen Verbandes der Binnenhäfen die Interessen der Schweiz und der Binnenschifffahrt wahr. Als Verwaltungsratspräsident der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Hafenbahn Schweiz AG prägte Hadorn auch die Entwicklung der Erschliessung der Rheinhäfen durch die Bahn.

Hadorns Stelle wird in den kommenden Tagen öffentlich ausgeschrieben. Sein Nachfolger wird dann vom Verwaltungsrat der Schweizerischen Rheinhäfen gewählt.