Muhammed Hassans Tod am K2 – Hätte der sterbende Bergsteiger gerettet werden können? Am K2 stirbt ein pakistanischer Hochträger. Viele waren dabei, aber niemand half. Gelje Sherpa hat an vielen solcher Bergungen teilgenommen und spricht über seine Erfahrungen. Nadine Regel , pash

Gelje Sherpa ist ein professioneller Bergsteiger. Der K2 gilt als besonders anspruchsvoll. Foto: AFP

Gelje Sherpa zählt zu den stärksten Bergsteigern Nepals. Bisher stand er auf 13 der 14 Achttausender, nur der Gipfel des Cho Oyu fehlt ihm noch. Im Frühjahr rettete der 30-Jährige, der in der Szene als «Mountain Tiger» bekannt ist, einem malaysischen Bergsteiger auf 8300 Metern am Mount Everest das Leben. Wie er die Situation am K2 beurteilt und woran eine Rettung am zweithöchsten Berg der Welt gescheitert sein könnte, erzählt er im Interview.

Im Mai 2023 wollten Sie das sechste Mal auf dem Gipfel des Mount Everest stehen. Auf einer Höhe von etwa 8300 Metern, an einer Stelle, die Balkon genannt wird, trafen Sie gemeinsam mit ihrem chinesischen Gast auf einen Bergsteiger in Not. Was genau war passiert? Der malaysische Bergsteiger lag erschöpft auf dem Boden, er hatte kaum noch zusätzlichen Sauerstoff. Es ging ihm sehr schlecht. Er war mit zwei Sherpa-Guides auf dem Gipfel gewesen. Der Aufstieg hat 30 Stunden gedauert, was extrem lang ist. Seine zwei Begleiter haben versucht, Hilfe zu organisieren und Sauerstoff aufzutreiben. Ich entschied, dem Mann zu helfen. Wir mussten ihn nach unten bringen.

Und Ihr chinesischer Kunde, den Sie eigentlich auf den Gipfel begleiten sollten, war damit einverstanden? Ich habe versucht, ihm die Situation zu erklären, aber er verstand kein Englisch. Als er den Mann am Boden liegen sah, war ihm aber klar, dass es dringend ist und für ihn war es in Ordnung, seinen Gipfelversuch abzubrechen. Er wollte eigentlich nach dem Gipfel zurück ins Lager vier gehen und von dort mit dem Gleitschirm abfliegen. Ich wollte helfen, weil es Teil meiner buddhistischen Religion ist, Menschen und Tiere in Not zu retten. Für uns ist das mehr wert als Geld und jeder Gipfelerfolg.

Wie ging es dann weiter? Wir hüllten ihn in einen Schlafsack ein und verschnürten ihn wie ein Paket. So konnten wir ihn gut transportieren. Ich habe ihn mir auf den Rücken geschnallt und getragen. Ngima Tashi Sherpa hat mich begleitet und wir haben uns mit dem Tragen abgewechselt. Von Lager vier in einer Höhe von etwa 8000 Metern kamen uns weitere Sherpas entgegen, gemeinsam konnten wir ihn bis ins Lager drei auf 7160 Meter bringen. Das hat insgesamt sechs Stunden gedauert. Von dort wurde er mit dem Heli abtransportiert. Das war für mich bisher die schwierigste Rettungsaktion.

Wie geht es dem Geretteten heute? Er wurde mit dem Hubschrauber von Camp drei in ein Krankenhaus in Kathmandu geflogen, dann konnte er nach Hause fliegen. Zuerst hat er auf seinen sozialen Kanälen nur Bilder von sich und seinem Gipfelerfolg gepostet. Wir Retter kamen nicht wirklich vor. Er hat viele negative Kommentare unter seine Posts bekommen. Später hat er uns gedankt, jedem Einzelnen, und hat uns auch Geld gegeben. Er schrieb dann sogar auf seinem Instagram-Kanal, dass Sherpas einen niemals zurücklassen.

Waren Sie schon häufiger in Rettungen involviert? Ja, ich habe schon an mehr als 45 Rettungsaktionen teilgenommen, mal war ich direkt am Boden eingebunden, mal haben wir Menschen an der Langleine am Heli geborgen. In Nepal ist das Rettungssystem gut ausgebaut, wir kommen schnell an Helis und Piloten, die Menschen auch aus höheren Lagen bergen können. Das ist in Pakistan ganz anders.

Rücksichtslos Richtung Gipfel: Bergsteiger passieren Bergträger Mohammed Hassan (gelbe Jacke) am K2. Foto: Twitter

Die Debatte zu dem kürzlich am K2 verunfallten pakistanischen Hochträger Muhammed Hassan ist noch in vollem Gange. Viele fragen sich, ob er hätte gerettet werden können. Wie beurteilen Sie die Situation? Ich selbst war diese Saison nicht am K2, ich habe Expeditionen an zwei anderen Achttausendern in Pakistan unternommen. Deswegen ist es schwierig für mich, das aus der Entfernung zu beurteilen. Aber ich war schon am K2, 2019 bestieg ich den Berg mit neun weiteren Sherpas das erste Mal im Winter. Der K2 ist gefährlich, vor allem am Flaschenhals. Also genau da, wo der Hochträger seinen Unfall hatte. Grundsätzlich sind wir immer bereit dazu, Menschen zu retten. Aber wenn es für uns selbst gefährlich ist, müssen wir abwägen, wie viel Risiko wir eingehen können.

Wie unterscheidet sich die Situation in Pakistan von der in Nepal? Die Rettung ist in Pakistan sehr teuer und weniger professionell. Grundsätzlich wäre es vielleicht schon möglich gewesen, Muhammed Hassan irgendwie weiter hinunterzubringen, aber der K2 ist ein technisch sehr anspruchsvoller Berg und das Gelände entsprechend schwierig. Aber auch wenn sie ihn dann in eine Höhe gebracht hätten, die man mit dem Heli erreichen kann, weiss ich nicht, ob wirklich ein Heli gekommen wäre. Davon abgesehen war das Gipfelteam, das die Fixseile verlegt hat und eventuell in der Lage gewesen wäre, ihm zu helfen, schon weiter oben am Berg, als der Unfall passiert ist.

War das der Grund, warum niemand geholfen hat? Gut möglich. Muhammed Hassan soll ohne Flaschensauerstoff unterwegs gewesen sein. So hatte er keine Chance in der Höhe. Er soll sehr erschöpft gewesen sein. Nach seinem Unfall soll er in einem kritischen Zustand gewesen sein. Zudem waren die Bedingungen am Berg sehr schwierig, ich habe Videos gesehen. Es gab viel Neuschnee und Lawinen, und es war sehr windig. Das Gipfelteam hat sich darauf konzentriert, den Gipfel mit Fixseilen auszustatten, also ihren Auftrag zu erfüllen, und dann schnell wieder aus der Gefahrenzone abzusteigen.

Wie sind Sie zu Ihrer Arbeit an den Achttausendern gekommen? Ich bin in der Everest-Region geboren. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Die Schule habe ich nur bis zur vierten Klasse besucht. Mit 14 Jahren war ich das erste Mal mit meinem Vater an Trekkingbergen zum Arbeiten. Zwei Jahre später habe ich als Träger angefangen, dann als Eisfalldoktor am Khumbu-Gletscher. Wir haben den gefährlichsten Abschnitt am Everest vom Basislager zu Camp eins mit Fixseilen und Leitern ausgestattet. Viele meiner Kollegen sind dabei gestorben. Deswegen war ich dann sehr froh, als ich die Chance hatte, als Bergführer an Achttausendern zu arbeiten. Mittlerweile habe ich gemeinsam mit Adriana Brownlee, die ich schon auf einige Achttausender als Guide begleitet habe, eine eigene Trekkingagentur (Aga Adventures) in Kathmandu gegründet. Für meine zwei Kinder wünsche ich mir aber eine andere Zukunft. Sie sollen nur in die Berge gehen, um Spass zu haben, aber nicht, um Geld zu verdienen. Die Arbeit ist viel zu gefährlich.

Fehler gefunden?Jetzt melden.