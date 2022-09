Die Frage zum FCB-Spiel gegen Sion – Hätte Alex Frei Taulant Xhaka einwechseln müssen? Gegen Zürich zeigte Xhaka als Captain mit zwei Vorlagen ein gutes Spiel. Nun kommt er gegen Sion gar nicht zum Einsatz. Ein Fehler? Linus Schauffert Oliver Gut

Taulant Xhaka – hier im Spiel gegen Zürich – kam in Sion nicht zum Einsatz. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Bei der 1:2-Niederlage des FC Basel in Sion wechselt Alex Frei vier Mal. Auf der Bank bleibt die ganzen 90 Minuten über Taulant Xhaka. Derjenige defensive Mittelfeldspieler, der gegen Zürich als Captain zwei Tore per Freistoss vorbereitet hat und in jenem Spiel mitunter einer der besten Basler war.

Doch diese Leistung reicht nicht für einen Einsatz am Samstag gegen Sion. Stattdessen nimmt Trainer Frei in der 79. Minute beim Stand von 1:1 Wouter Burger vom Feld, um für ihn Stürmer Jean-Kévin Augustin zu bringen. Es scheint, als ob der FCB sich mit dem einen Punkt in Sion nicht begnügen wolle. Die Rechnung geht nicht auf: Rotblau erhält zehn Minuten später den Gegentreffer zum 1:2-Endstand.

Hätte Alex Frei Taulant Xhaka einwechseln müssen?

Es stellt sich die Frage, ob dieser offensive Wechsel der richtige war. Oder ob nicht Xhaka die bessere Option gewesen wäre, um Burger zu ersetzen.

Ein Einsatz Xhakas hätte dem Basler Spiel in mancherlei Hinsicht guttun können. So hat der 31-Jährige genug Erfahrung, um auch in einem durch Mario Balotellis Debüt elektrisierten Tourbillon dafür zu sorgen, dass der FCB aus einer stabilen Defensive heraus agieren kann.

Ausserdem hätte ein Einsatz Xhakas es dem FCB erlaubt, die zur Pause gewählte Umstellung auf ein 4-1-4-1 beizubehalten und so womöglich doch noch richtig ins Spiel zu finden. Mit den gelernten Stürmern Szalai und Augustin auf dem Platz erscheint dies wenig sinnvoll und kehrte Frei folglich ins 4-2-3-1 zurück.

Man kann aber auch zum Schluss kommen, dass es dem FCB in dieser Partie primär an Kreativität und offensiver Durchschlagskraft mangelte. Xhaka ist nicht der Spielertyp, der diese Eigenschaften zu seinen Stärken zählt. Die beiden Assists gegen Zürich konnte er sich bekanntlich nicht aus dem Spiel heraus, sondern in Folge zweier Freistossflanken gutschreiben lassen.

