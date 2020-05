Wenn der Vermieter nicht einwilligt – Härtefällen wird nun doch geholfen Der Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin und seine SP lehnten ähnliche Vorschläge der FDP ab. Nun aber kommt die Regierung mit einem eigenen Hilfspaket. Alexander Müller

Die Basler Regierung will auch jene Selbstständigen unterstützen, die von der Dreidrittel-Lösung nicht profitieren können. Foto: Dominik Plüss

Hilfe für Corona-geschädigte Unternehmen gibt es in Basel-Stadt nur, wenn der Vorschlag aus der richtigen politischen Ecke kommt. Diesen Anschein erweckt das lange Hin und Her um eine Härtefall-Regelung in der Basler Politik. Zumindest sieht das die FDP so. Am Dienstag hat der Regierungsrat in Ergänzung zum Mietzinserlass für Unternehmen, der sogenannten Dreidrittel-Lösung, zuhanden des Grossen Rates eine Vorlage für Härtefall-Beiträge verabschiedet.