Umstrittene Vision – Hängende Häuser – wie ein schillernder Architekt die Schweiz umbauen will Klaus Scheibe hat schon vieles gewagt in seinem Leben – nun will er Kulturland schonen und Baugrund in luftiger Höhe schaffen. Wie soll das gehen? Martin Läubli

Ein Parterre gäbe es so nicht mehr: Klaus Scheibes Vision der hängenden Häuser. Foto: Mathys Partner Visualisierung Zürich

Der Mann hat Jahrgang 1939, und er hat eine Vision. Eine grosse Vision. Klaus Scheibe, deutscher Architekt, lebt seit über 40 Jahren in Zürich, will neues Bauland schaffen. In Zürich, in der Schweiz, vielleicht weltweit. «In luftiger dritter Dimension», sagt er. Getrieben wird er von der Vorstellung, dass die Schweizer Familie grundsätzlich gerne ein Einfamilienhäuschen hätte, möglichst nahe an der Stadtgrenze. «Aber da gibt es schon längstens keine erschwinglichen Grundstücke mehr.» Der Quadratmeterpreis für Wohnbauland in der Stadt Zürich hat sich gemäss kantonaler Statistik seit den 1970er-Jahren verzehnfacht. «Es zeichnet sich ab, dass die Bodenpreise ins Unermessliche steigen könnten», sagt Scheibe.