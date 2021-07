Geldblog: Anlagetipps zu Öl & Co. – Hält der Rohstoffboom an? Die Notierungen vieler Rohstoffe haben stark zugenommen. Was potenzielle Anleger beachten müssen. Martin Spieler

Preistreibend: Die Nachfrage nach Öl dürfte weiter zunehmen und den Preis befeuern. Foto: Getty Images

Immer wieder lese ich von steigenden Rohstoffpreisen. Ist dies Ihrer Ansicht nach ein vorübergehendes Phänomen oder sollte man in Rohstoffe investieren? Und wenn ja, in welcher Form? Leserfrage von D.S.

Mit Rohstoffen konnte man in diesem Jahr schon einiges verdienen. Offensichtlich ist dies beim Ölpreis, wie viele beim Blick auf den Benzinpreis schon direkt gemerkt haben. Noch zum Beginn der Corona-Krise im März 2020 waren die Rohölnotierungen richtiggehend eingebrochen. Das Fass der Sorte Brent war damals auf rund 15 Dollar zurückgegangen. Die Pandemie mit den Lockdowns hatte den Konsum von Öl und ebenso die Preise für Rohöl brüsk in den Keller gedrückt. Heute bezahlt man für das gleiche Fass rund 75 Dollar. Und bereits wird an den Finanzmärkten darüber spekuliert, ob der Ölpreis auf 100 Dollar je Fass steigen könnte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung