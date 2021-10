Die Aufstellung der Grasshoppers

Bei Giorgio Contini gilt das Motto: Never change a winning team! Alle elf Spieler, die schon beim 5:2 gegen den FC St. Gallen von Anfang an gespielt haben, stehen heute wieder in der Startformation. Wäre allerdings auch eine Überraschung gewesen, wenn der GC-Trainer da an irgend etwas geschraubt hätte.