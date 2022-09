Dani von Wattenwyl kauft Kult-Theater – «Häbse hat nie die Anerkennung bekommen, die ihm zusteht» Der Tausendsassa ist eng mit der Geschichte des Erfolgshauses verbunden. Nun löst er seinen Ziehvater an der Spitze ab. Julia Konstantinidis

Dani von Wattenwyl ist neuer Theater Besitzer vom ehemaligen Häbse-Theater am Donnerstag, 15. September 2022 in Basel. Foto: Dominik Plüss

Mit 78 Jahren hat Hansjörg «Häbse» Hersberger seine Nachfolge geregelt und sein Theater an Dani von Wattenwyl verkauft. Seit Juli hat der stadtbekannte Moderator bereits unzählige Stunden im Haus verbracht, um als neuer Inhaber zum Saisonstart am 21. September bereit zu sein. Zwischen Auf- und Umräumarbeiten nahm er sich Zeit, um mit der BaZ über das neuste Kapitel in seinem Leben zu reden.