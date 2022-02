Leitartikel zur Pandemie – Habgier und Egoismus sind weiter ansteckend Zwei Jahre Corona-Krise haben die Furchen in unserer Gesellschaft vertieft. Die Welt ist nicht besser geworden. Aber der grosse Öffnungsschritt bietet Chancen. Meinung Marcel Rohr

Der Einsatzleiter der Polizei fordert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Corona-Mahnwache auf, den Basler Marktplatz zu verlassen. Archivbild: Georgios Kefalas (Keystone)

Die ersten Bilder der Jahrhundertkrise bleiben für immer. Da waren die vielen Särge im italienischen Bergamo. Da waren die abgeriegelten Städte in China. Zu sehen auf den digitalen Kanälen, weit weg von uns. Aus nächster Nähe sichtbar jedoch waren die leeren Regale in den Supermärkten. Menschen, die WC-Papier hamsterten. Schon da konnte man ahnen, wohin die Reise in einer aufkeimenden Krise gehen wird: Jeder schaut nur für sich.