Umfrage zu Langeweile im Job – Haben Sie einen Bullshit-Job? Erzählen Sie uns davon! In den USA empfinden rund zwanzig Prozent ihren Job als sinnlos – obwohl sie dafür gut bezahlt werden. In der Schweiz ist dies wohl nicht anders. Andreas Tobler

Heute wieder viel Wichtiges im Büro erledigt? Das schaffen nicht alle. Viele gehen einer Arbeit nach, die sie selbst nicht sinnvoll finden. Foto: Getty Images

Vor zehn Jahren machte ein Artikel im englischen «Strike!»-Magazin Furore, in dem von sogenannten Bullshit-Jobs die Rede war. Gemeint sind damit bezahlte Tätigkeiten, die als sinnlos empfunden werden – und dies, obwohl es dafür gutes Geld gibt. Sogar die den Job Ausübenden können ihre Beschäftigung nicht rechtfertigen, auch wenn sie sich «durch ihre Arbeitsbedingungen gezwungen fühlen, dies nicht zuzugeben». So steht es im Buch «Bullshit-Jobs» des US-amerikanischen Forschers David Graeber, das aus seinem Artikel von 2013 hervorging, mit dem er den Begriff geprägt hatte. (Lesen Sie hier unser Interview mit dem 2020 verstorbenen Kulturanthropologen.)

Nun hat der an der Universität Zürich forschende Soziologe Simon Walo den Befund von Graebers Buch mit der Auswertung einer Umfrage unter 1811 US-Amerikanerinnen und -Amerikanern bestätigt. Demnach empfinden 19 Prozent aller Befragten ihren Job «nie» oder «selten» als sinnvoll. Es ist davon auszugehen, dass dies in der Schweiz nicht grundlegend anders ist.

Gemäss dem Wikipedia-Artikel zu Graebers Buch, den jemand womöglich während der Arbeitszeit optimiert hat, sind fünf Kategorien von Bullshit-Jobs zu unterscheiden:

«Lakaien» (flunkies) haben Jobs, deren Sinn darin besteht, die Vorgesetzten wichtig aussehen zu lassen. «Schläger» (goons) werden nur gebraucht, um Schläger anderer Unternehmen in Schach zu halten, zum Beispiel Unternehmensanwälte oder PR-Spezialisten. «Flickschuster» (duct tapers) lösen die Symptome von Problemen temporär, ohne die Wurzel der Probleme anzugehen. «Kästchenankreuzer» (box tickers) sind mit der Dokumentation von Arbeit beschäftigt, ohne selbst nützliche Arbeit zu verrichten. «Aufgabenverteiler» (taskmasters) schaffen und verteilen sinnlose Aufgaben. Die Aufgabenverteiler sind vornehmlich im mittleren Management anzutreffen.

David Graeber erzählt in seinem Buch auch von Menschen, die ihrem Bullshit-Job etwas Sinnvolles abgewinnen konnten. Etwa dieser eine spanische Beamte, der mindestens sechs Jahre bei vollem Lohn so viel Zeit hatte, dass er sich im Eigenstudium zu einem Experten für den jüdischen Philosophen Baruch Spinoza weiterbilden konnte.

Nun aber die Frage an Sie: Gehören auch Sie zu den rund zwanzig Prozent, die Ihren Job als sinnlos empfinden, die also einen Bullshit-Job haben? Wie geht es Ihnen damit? Erkennen Sie sich in einer der fünf oben aufgeführten Kategorien wieder? Wollen Sie etwas an Ihrer Situation ändern – oder geht es Ihnen trotz Bullshit-Job gut? Haben Sie vielleicht ein interessantes Hobby gefunden, das Sie während Ihrer Arbeitszeit ausüben?

Erzählen Sie uns davon, indem Sie uns eine E-Mail mit Ihren Erfahrungen und der Angabe, wie alt Sie sind, an die folgende Adresse schreiben: andreas.tobler@tamedia.ch – Wir werden Ihre Berichte aus der Arbeitswelt anonymisiert bei uns veröffentlichen.

Andreas Tobler ist Redaktor, er studierte in Bern und in Berlin. 2021 wurde er zum Schweizer Kulturjournalisten des Jahres gewählt. 2022 erschien mit «Bändlistrasse» sein Buch über die gleichnamige linksanarchistische Gruppe, die Kontakte zur RAF hatte, im Echtzeit-Verlag. Mehr Infos @tobler_andreas

