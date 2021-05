Historisches Haus am Schlüsselberg – Haarlocken wie Meringues Einst Trinkstube, dann Lokal für eine Papstwahl, später ein Museum und jetzt schulischen Zwecken dienend: das Haus zur Mücke. Dominik Heitz

Wurden hier vielleicht aus einer Mücke zwei Löwen gemacht? Das wohl nicht, denn Löwen sind klassische Wappenhalter. Foto: Dominik Heitz

Ihre glänzenden Kopfhaare sind kronenhaft nach oben gekämmt, und die in Gold schimmernden Halshaarlocken sehen aus wie über die Schultern fallende Umhänge aus akkurat geformten Meringues. Die beiden Löwen, die das Wappen mit dem Baselstab halten, haben beinahe schon menschliche Züge. Prominent stehen sie über dem Eingang des Hauses zur Mücke, das sich oben am Schlüsselberg 14 befindet.

Wurden hier vielleicht aus einer Mücke zwei Löwen gemacht? Das wohl nicht, denn Löwen sind klassische Wappenhalter. Aber beim Wort «Mücke» liesse sich mit einem fantasievollen Vorstellungsvermögen vielleicht der Bezug zu einem Insekt herstellen. Viele Jahrhunderte soll dieser Ort als Eckpunkt in der Befestigung – vom römischen Kastell über die fränkisch-karolingische Burg bis zur ersten Einbeziehung der Talstadt – eine wichtige Rolle gespielt haben. Dieser Eckpunkt war, so wird gemutmasst, mit einem Turm ausgezeichnet, von dem aus zur Verteidigung Pfeile geschossen wurden. Und diese mochte man vielleicht mit Mückenstichen vergleichen, so geht eine gewagte Vermutung; von dem Turm wäre dann der Name auf das Gebäude übergegangen.