Coiffeurläden öffnen wieder – Haareschneiden ohne Mundschutz war gestern Trotz den einschränkenden Massnahmen freut sich das Team des Basler Coiffeursalons Kopfwerk, am Montag wieder seine Kundinnen und Kunden zu bedienen. Thomas Dähler

Bald wieder vor Ort: Michèle Meier, Massimiliano Troia, Boris Brugger und Nazli Kirbas-Tango (von links). Foto: Nicole Pont

Bald ist es so weit: Nach mehr als einem Monat werden Coiffeursalons am Montag wieder ihre Türen öffnen und ihre Kundinnen und Kunden in Empfang nehmen. Als Anbieter von «personenbezogenen Dienstleistungen» dürfen sich Coiffeure und Coiffeusen gemäss Bundesratsentscheid von letzter Woche zu den Glücklichen zählen, die ab dem 27. April wieder ihre Arbeit aufnehmen können.