Feminismus und Mode – «Haare, diese Lassos der Erotik» Iris von Roten hat in ihrem feministischen Werk «Frauen im Laufgitter» auch über Kleidung geschrieben. Ein bisher unveröffentlichtes Kapitel ist nun aufgetaucht. Pascal Blum

Iris von Roten (1917–1990) war Juristin, Journalistin und Frauenrechtlerin. Ihr berühmtes Werk «Frauen im Laufgitter» bestimmte Ende der 50er in der Schweiz die Debatte über die Gleichstellung. Foto: Keystone/Photop

«Aber dass die heutige Männerbekleidung die männliche Sexualität in die für Frauen anregende Weise überbetont, wird wohl niemand im Ernst behaupten wollen.»

Die Journalistin und Juristin Iris von Roten veröffentlichte 1958 mit ihrem Buch «Frauen im Laufgitter» eine schneidende Kritik am Patriarchat. Was bisher niemand wusste: Sie hatte auch einiges zur Bedeutung der Mode und zur Pflege des Äusseren zu sagen.

Offenbar liess sie das Kapital in ihrem Buch weg, das ihr Anfeindungen und Hohn einbrachte, aber auch grosse Begeisterung auslöste. Das unveröffentlichte Kapitel ist nun aufgetaucht, ihre Tochter Hortensia von Roten hat in ihrer Wohnung einen Umschlag mit zusätzlichen 70 Manuskriptseiten gefunden. Sie fliessen in die Ausstellung «Frauen im Laufgitter» ein, die ab Dienstag im Strauhof in Zürich zu sehen ist. Wir zeigen Auszüge, leicht angepasst an heutige Schreibweisen.