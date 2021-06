Schutz vor schrägen Blicken – «Haarausfall ist noch immer ein Tabu» Die Maskenbildnerinnen Andrea Blick und Susanna Piccarreta haben sich einst im Theater Basel kennen gelernt. Heute geben ihre Perücken jenen Menschen Selbstvertrauen zurück, die an Haarproblemen leiden. Julia Gisi

Susanna Piccarreta und Andrea Blick (v. l.) Verkaufen in ihrer Haarwerkstatt nebst Perücken auch alle möglichen Kopfbedeckungen wie Beanies, Bérets, Hüte und Mützen aus Basler Produktion. Foto: Dominik Plüss

«Frauen ohne Haar werden auf der Strasse oftmals schräg angeguckt», sagt Andrea Blick. «Sie sind besonders betroffen – aber auch für Männer kann es sehr schwierig sein, wenn sie innert kürzester Zeit ihre Haare verlieren und eine Glatze bekommen.» Die Maskenbildnerin setzt sich Tag für Tag mit diesem hochsensiblen Thema auseinander. Zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Susanna Piccarreta stellt sie seit 2018 in der Haarwerkstatt an der Holbeinstrasse 47 unter anderem Perücken oder Haarbänder her. Dies hauptsächlich für Menschen, die wegen einer Chemotherapie vorübergehend die Haare verlieren; aber auch für solche, die an Erkrankungen wie Alopezie oder einfach altersbedingtem Haarausfall leiden. Zudem verkaufen die beiden – neuerdings auch im Webshop – spezielle Naturhaarbürsten, ausgesuchtes Make-up sowie alle möglichen Kopfbedeckungen wie Beanies, Bérets, Hüte und Mützen aus Basler Produktion.