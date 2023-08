Erste Schweizer Filiale – Trendige H&M-Tochter & Other Stories kommt nach Zürich Die schwedische Modemarke zieht im September in das ehemalige Manor-Gebäude. Das Label setzt auf bekannte Künstler und Designerinnen. Evamaria Rist

&Other Stories kommt in die Schweiz: Laden in London. Foto: PD

Die H&M-Tochter & Other Stories mietet sich im ehemaligen Manor-Gebäude an der Bahnhofstrasse ein. In der Vergangenheit gab es bereits viele Spekulationen darüber, wer dort einziehen wird. So vermutete die NZZ schon im März, dass & Other Stories eine Mieterin sein wird.