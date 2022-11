Bevormundung oder korrekter Entscheid? – Gymnasium Liestal sagt schulinternes WM-Public-Viewing ab Das Gymnasium Liestal wollte das erste WM-Spiel der Schweizer Nati in einem schulinternen Public Viewing zeigen. Kurz darauf folgt die Absage der Schulleitung – es hätte im Vorfeld Diskussionen über die «problematische WM» gebraucht. Tobias Burkard

Das ursprünglich geplante schulinterne Public Viewing in der Aula des Gymnasiums Liestal wurde wenige Stunden nach der Ankündigung abgesagt. Foto: Keystone

Der Hauswarte des Gymnasiums Liestal wollte ein schulinternes Public Viewing für das Spiel Schweiz - Kamerun organisieren. Dabei sein sollen hätten alle, die «keinen Unterricht oder andere Verpflichtungen haben», wie aus einem schulinternen Mail der Schulleitung hervorgeht, das in der Facebook-Gruppe Liestal vernetzt gepostet wurde. Nach kritischen Reaktionen auf diese Ankündigung sagt der Schulleiter Thomas Rätz den Event ab, da «ein schulinternes Public Viewing dieser problematischen WM eine breite Diskussion im Vorfeld braucht».

Auf Facebook sorgt der Entscheid für Diskussionen: «Unglaublich. Es geht um Fussball und um unsere Fussballnati. Was will man da um Himmels willen diskutieren?», fragt sich zum Beispiel ein User. Ein anderer User findet: «Es handelt sich hier um Jugendliche, welche (angeblich) eine eigene Meinung haben. Nun können diese doch wohl selber entscheiden, ob sie die WM verfolgen wollen oder nicht!» Weiter findet sich ein Kommentar: «Begriff nid, was d Politik im Sport verlore hett».

Es soll intern zu Diskussionen kommen

Die Idee hinter dem Public Viewing war ursprünglich, dass die Schülerinnen und Schüler das Spiel nicht alleine verfolgen müssen und «allenfalls damit auch über verbundene (problematische) Themen diskutieren», wie im Mail vom Schulleiter Thomas Rätz zu lesen ist. Daraufhin sei es zu mehreren Reaktionen gekommen. Diese hätten gezeigt, «dass ein schulinternes Public Viewing dieser problematischen WM eine breite Diskussion im Vorfeld braucht». Und weiter: «Diese Diskussionen haben wir nicht geführt», so Rätz. Aus diesem Grund wurde die Veranstaltung abgesagt.

Screenshot: Facebook «Liestal Vernetzt»

Auf Anfrage der BaZ wollte Rätz keine weitere Stellung beziehen. Die Situation werde nun schulintern diskutiert. Ob zukünftige Spiele gezeigt werden sollen, lässt er offen – dies soll unter Einbezug der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen diskutiert werden. An den Basler Schulen werden die Spiele nicht gezeigt, wie eine Umfrage der Baz gezeigt hat.

