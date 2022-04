Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Gymiprüfung zum Zweiten: Hätten Sie es gekonnt? Noch einmal haben wir in den hiesigen Aufnahmeprüfungen gestöbert und einige Aufgaben für unser Quiz herausgepickt. Probieren Sies! Alexandra Kedves

Eine elfjährige Zürcherin trainiert für ihre Gymi-Aufnahmeprüfung. Foto: Keystone

2020 haben rund 19’000 Menschen in der Schweiz eine gymnasiale Maturität erlangt, die Quote liegt bei ungefähr 22 Prozent. Im Schnitt erreichten Frauen in den letzten Jahren häufiger den begehrten Abschluss als Männer; die Maturitätsquote liegt zudem in allen lateinischen Kantonen regelmässig über dem nationalen Durchschnitt. In der Deutschschweiz dagegen wird schon die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium in vielen Kantonen zum Flaschenhals, und das Selektionsinstrument wird nicht selten ergänzt um eine harte Probezeit.