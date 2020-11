Nachruf auf Guy François Sarasin – Ein Gentleman mit vielen Talenten ist gegangen In der Basler Privatbankenbranche war er ein Grosser. Georges Streichenberg

Banker, Musiker, Reiter – Guy Sarasin hatte ein buntes Leben. Ein Porträt von 2004. Bild: Roland Schmid

Nur wenige Tage nach seinem 96. Geburtstag entschlief Guy Sarasin als Letzter aus einem grossen Kreis von Altersgenossen und engen Freunden. Die letzten Monate seines Lebens waren durchzogen von langsam wachsenden Altersbeschwerden, die er grosszügig überwand und die keine unglückliche Lebensweise verrieten.

Überall beliebt und als perfekter Gentleman auftretend, gelang es Guy Sarasin, seine vielfältigen Talente spielen zu lassen. Er war sportlich aktiv, sehr musikalisch, ein ausgezeichneter Redner, verbunden mit trefflichem Humor, der nie verletzte. Als begeisterter Reiter und Pferdeliebhaber nahm er schon in jungen Jahren an vielfältigen Reitsportanlässen teil. Seine Mitgliedschaft in Vorständen verschiedener Reitvereine und dem Schweizerischen Verband für Pferdesport führte ihn zu Kontakten bis ins britische Königshaus. Sowohl am Klavier als auch als Alt-Saxofonist in einer erfolgreichen Jazzband, mit der er an Tanzanlässen aufspielte, kam sein musikalisches Talent zum Vorschein. Als Pfeifer machte er an der Fasnacht bei den Alte Schnoggekerzli mit, wo Experten sofort erkennen konnten, welche Verse auf der Laterne von ihm kamen. An runden Geburtstagen von Freunden, Hochzeiten, Anlässen in der Zunft zum Schlüssel, wo er Statthalter war, trat er als gewiefter Redner oft mit brillanten Versen auf.