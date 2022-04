UNO-Generalsekretär in Moskau – Guterres auf schier unmöglicher Mission António Guterres weiss, dass Wladimir Putin nicht darauf wartet, vom UNO-Generalsekretär zum Frieden ermahnt zu werden. Aber er weiss auch, wie wichtig das persönliche Gespräch ist. Hubert Wetzel aus Washington

Verfügt über keine Streitkräfte, die er einsetzen könnte, um der Ukraine zu Hilfe zu kommen: UNO-Generalsekretär António Guterres bei einem Auftritt in New York. Foto: Timothy A. Clary (AFP)

Es gibt Posten in der Weltpolitik, für die sollten Bewerber vor allem eine Charaktereigenschaft mitbringen: Demut. Dazu gehört das Amt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Die Person an der Spitze der Weltorganisation – bisher waren es stets Männer – mag auf dem Papier über allerlei Einfluss und Macht verfügen. In der Realität aber, zumal, wenn es um Krieg und Frieden geht, gilt für den UNO-Generalsekretär das, was der sowjetische Diktator Josef Stalin einst abfällig über den Papst gesagt hat: «Wie viele Divisionen hat er denn?»