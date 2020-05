Ein Drittel der Miete – Gute Neuigkeiten für Basler Unternehmen Der Grosse Rat stimmt den Mietzins-Hilfen für Basler Kleingeschäfte einstimmig zu. Von einem Nachtragskredit für die Ausrichtung von Soforthilfebeiträgen will das Parlament aber nichts wissen. Alessandra Paone

Die Geschäfte mussten während der Corona-Krise geschlossen bleiben. Dies hat zu massiven Umsatzeinbussen geführt. Tamedia / Doris Fanconi

Corona macht es möglich, dass sich die Politiker in Basel von links bis rechts alle einig sind, Geld zu sprechen. Der Grosse Rat hat dem «Dreidrittel-Rettungspaket» zugestimmt. Gemäss diesem sollen in Not geratene Geschäfte für die Monate April, Mai und Juni nur einen Drittel ihrer Miete bezahlen müssen, der Vermieter verzichtet auf ein weiteres Drittel, sofern der Kanton das dritte Drittel abdeckt. Die Idee der Mietzinshilfen geht auf die vier Sozialpartner Mieterverband, Hauseigentümerverband, Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft und Wirteverband zurück.

Das Parlament lehnte aber einen Antrag der FDP für einen Nachtragskredit über 18 Millionen Franken für Soforthilfebeiträge ab. Parteipräsident Luca Urgese scheitert hiermit bereits zum zweiten Mal. Er hatte schon in der April-Sitzung versucht, seine Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, dass es eine Lösung für diejenigen Unternehmen brauche, die durch die Maschen fallen. Finanzdirektorin Tanja Soland kündigte an, dass die Regierung dabei sei, ein Unterstützungspaket für Härtefälle zu schnüren. Man wolle es im Juni dem Grossen Rat vorlegen.