Schlafen will gelernt sein – Gute Nacht! Sieben Stunden Schlaf sind gemäss einer aktuellen Studie optimal. Wie praktisch es doch wäre, wenn man Schlaf-Überstunden ansammeln könnte, um für stressige Zeiten vorzusorgen. Meinung Lisa Groelly

Damit man richtig erholt ist, ist nicht nur die Dauer des Schlafs, sondern insbesondere dessen Qualität entscheidend. Foto: VQH

Als Teenie habe ich mir oft gewünscht, eine Figur aus «Die Sims» zu sein. In diesem Videospiel aus den 2000ern besteht die Aufgabe des Spielers darin, einen Haushalt zu gründen, eine Wohnung einzurichten und dafür zu sorgen, dass es seiner Figur an nichts fehlt. Verschiedene Balken zeigen an, wie es um die Bedürfnisse der Spielfigur steht: Ist der Balken im grünen Bereich, muss man sich keine Sorgen machen; kippt er aber ins Rote, muss man schnell handeln.