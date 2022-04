Neues ÖV-Angebot – Gute Nachrichten für Nachtschwärmer Die BVB starten an diesem Wochenende einen sechsmonatigen Versuch in Basel-Stadt: Für den Preis eines Trambilletts plus fünf Franken Zuschlag kann man freitags und samstags zwischen 22 und 4 Uhr per App eine Fahrt in einem Sammelfahrzeug buchen. Martin Furrer

Bietet bis zu fünf Personen Platz: Der neue, elektrisch betriebene Mercedes-Kastenwagen der BVB. Foto: BVB

Wochenende, drei Uhr morgens. ein letztes Bier. Dann ab nach Hause. Mit dem Taxi? Bequem, wird aber womöglich teuer. Mietvelo, E-Trottinett? Brr, sicher nicht – zu kalt. Das Tram? Fährt um diese Zeit nicht mehr.

Doch nicht verzagen. Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) bieten – im Rahmen eines Tests in den nächsten sechs Monaten – ab dem 29. April eine neue Transportlösung für Nachtschwärmer an. Sie setzen jeweils am Freitag und Samstag zwischen 22 und 4 Uhr zwei elektrisch betriebene Mercedes-Kastenwagen, Modell Vito, sowie einen rollstuhlgängigen Kleinbus ein, mit denen man sich nach Hause chauffieren lassen kann.

Die Fahrzeuge sind mit «Mobilisk» angeschrieben. Das prominente BVB-Grün ist mit einem dunkelblauen Anstrich ergänzt, der den Fahrzeugen einen halbamtlichen Charakter verleiht. In den Mercedes-Wagen haben maximal fünf, im Kleinbus elf Personen Platz.

Ridepooling heisst auf Neudeutsch das Konzept dahinter. Mobilisk ist eine Art Sammeltaxi mit ÖV-Charakter. Wer es in Anspruch nehmen will, braucht drei Dinge: die Mobilisk-App, eine Kreditkarte (oder ein Fahrguthaben in Form eines Gutschein-Codes, den man im BVB-Kundenzentrum am Barfüsserplatz erwerben kann) – und unter Umständen maximal eine halbe Stunde Geduld. Denn die Chauffeurinnen und Chauffeure werden sich nicht an einen starren Fahrplan halten. Vielmehr verkehren sie je nach Eingang der Bestellungen und bedienen die bereits bestehenden ÖV-Haltestellen in Basel-Stadt.

BVB-Direktor Bruno Stehrenberger (l.) und Mobilisk-Projektleiter André Erismann stellen am Donnerstag das Ridepooling-Projekt der Basler Verkehrsbetriebe vor. Foto: Martin Furrer

Ausserdem muss man sich das Fahrzeug mit anderen Fahrgästen teilen. Die Kreditkarte ist nötig, weil Mobilisk nicht gratis ist. Kunden müssen ein gültiges BVB-Abonnement besitzen oder, wie bei einer normalen Tram- oder Busfahrt, ein reguläres Billett lösen. Zusätzlich erheben die BVB einen Zuschlag von fünf Franken.

Das alles klingt noch ein wenig ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig, und das ist es auch. Nach Zürich, wo ein Ridepooling-Test laut den BVB kürzlich beendet, aber noch nicht ausgewertet wurde, ist Basel die zweite Schweizer Stadt, die einen derartigen Versuch wagt.

«Marktstudien haben uns gezeigt, dass die Basler das ÖV-Angebot in der Nacht als zu unflexibel und insgesamt als ungenügend erachten», sagte BVB-Direktor Bruno Stehrenberger am Donnerstag, als er das Konzept beim BVB-Busdepot am Rankhof vorstellte. Zwar bietet der Tarifverbund Nordwestschweiz bereits ein Nachtnetz an, jedoch mit fixen Abfahrtsorten und -zeiten.

«Keine Konkurrenz»

Der Versuch, der vom Bundesamt für Verkehr bewilligt worden ist, wirft natürlich auch Fragen auf. Konkurrenzieren die BVB damit die privaten Taxibetreiber? «Nein», beteuert Stehrenberger. Die Kundschaft der Taxifahrer und auch diejenige von Uber hätten andere Ansprüche als die Zielgruppe, welche die BVB mit ihrem Versuch anpeilen: «Taxikunden wünschen einen Service von Tür zu Tür, und sie möchten das Fahrzeug nicht mit anderen Leuten teilen.» Kurt Schaufelberger, Verwaltungsratsdelegierter und Geschäftsführer der Minicab Taxi AG, bestätigt dies auf Anfrage: «Wir sehen das neue Angebot der BVB als Ergänzung des Basler Transportsystems, nicht als Konkurrenz.»

Die Mobilisk-Fahrzeuge buchen kann man ausschliesslich für Fahrten im Kanton Basel-Stadt. «Es ist tatsächlich nicht optimal, dass wir nicht nach Allschwil oder Birsfelden fahren», gesteht Mobilisk-Projektleiter André Erismann ein. Sollte die Testphase erfolgreich verlaufen, sei aber eine Ausweitung des Angebots ins Baselbiet durchaus denkbar.

Wochenende, drei Uhr morgens. Ein letztes Bier, dann das Handy zücken und ein Mobilisk-Fahrzeug buchen – werden das viele Baslerinnen und Basler tun? «Wir sind überzeugt, dass Ridepooling grundsätzlich ein Bedürfnis ist», sagt Stehrenberger, «aber es ist natürlich sehr schwer, abzuschätzen, ob drei Fahrzeuge viel zu viele oder viel zu wenige sind.»





