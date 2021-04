Filmpreise im Corona-Frühling – Gute Besserung, Oscar Kein Livepublikum, keine Blockbuster – alles ist anders bei den Academy Awards. Aber vielleicht ist diese Pandemie-Ausgabe gar zukunftsweisend. Matthias Lerf , Hans Jürg Zinsli

Maske tragen und doch glänzen – die Oscars finden 2021 in der Nacht vom 25. auf den 26. April statt. Foto: Smetek

Gedränge am roten Teppich? Wird es bei der diesjährigen Oscarverleihung nicht geben. Und auch keine Selfies mit zwanzig Hollywoodstars und keine rauschenden Afterpartys. Bei der Verleihung in einer Woche gelten höchste Sicherheitsstandards. Die Produzenten versprechen trotzdem eine grossartige Show. Sie soll konzipiert werden wie ein Kinofilm, nach neusten Meldungen steigen Sängerinnen und Sänger dafür sogar auf das Dach des Oscarmuseums in Los Angeles, um Corona-konform unter freiem Himmel aufzutreten. Und sonst – wie soll das konkret aussehen?