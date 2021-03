Machtkampf um den FC Basel – Gutachten spricht für David Degen als neuen Besitzer Kein FCB-Holding-Verwaltungsrat hat in den Ausstand zu treten, wenn in diesen Minuten über den Aktienverkauf an Degen abgestimmt wird. Aufgrund des Aktionärsbindungsvertrags mit Bernhard Burgener spricht dies für den Ex-FCB-Profi. Oliver Gut

Hat David Degen vielleicht bald gut Lachen? Foto: Georgios Kefalas (Keystone).

Endet in diesen Minuten beim FC Basel die Ära von Bernhard Burgener und wird David Degen als neuer Besitzer ausgerufen? Juristisch scheint klar, dass es so kommt. Doch das bedeutet nicht, dass sich Burgener nicht dagegen wehren wird.

Seit 16 Uhr tagt in Basel der Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG und stimmt über den Verkauf von Burgeners 80-Prozent-Aktienpaket an Degen ab. Und weil in diesem Verwaltungsrat neben Burgener und Degen mit Peter von Büren und Karl Odermatt zwei Personen sitzen, die beruflich und privat eng mit dem Noch-FCB-Besitzer verbunden sind, wird damit gerechnet, dass man Degen eine Absage erteilt. Mit der Folge, dass dieser juristische Schritte einleiten muss, um in den Besitz von Burgeners Aktienpaket und somit indirekt des Clubs zu gelangen.