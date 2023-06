Wochenduell zum Bundestrainer – Ist Hansi Flick der richtige Trainer für die deutsche Fussball-Nationalmannschaft? Die deutsche Nationalelf steht in der Kritik. Der Fussball, den Trainer Hansi Flick spielen lässt, ist wenig attraktiv und nicht erfolgreich. Ist der Trainer noch der richtige? Tilman Pauls Dominic Willimann

Mag kaum mehr hinsehen: Deutschlands Bundestrainer Hansi Flick. Foto: Martin Meissner (Keystone)

Ja: Bis zum EM-Start dauert es noch 358 Tage – da kann der Trainer noch viel ändern, anpassen und verbessern.

Klar, das sieht nicht wirklich rosig aus. 0:2 gegen Kolumbien, 0:1 gegen Polen, 3:3 gegen die Ukraine. 4 Siege aus den letzten 16 Spielen – inklusive der ordentlich missratenen WM in Katar. Pfiffe von den Tribünen. Ein Sportdirektor, der die Spieler kritisiert. Spieler, die von einer «dramatischen Lage» sprechen. Und ein Trainer, der eingestehen muss, dass seine Ideen zuletzt «nicht ganz so gut» waren.

Am 14. Juni 2024 wird in München die Fussball-EM eröffnet, und das deutsche Nationalteam unternimmt gerade ziemlich viel, damit bloss keine Sommermärchen- Gefühle aufkommen. Die Stimmung rund um «Die Mannschaft» ©, die inzwischen ja gar nicht mehr «Die Mannschaft» © heisst, ist ein Jahr vor dem Turnier auf dem Tiefpunkt. Und im Mittelpunkt der Kritik steht der Trainer, Hansi Flick.

Keine Ideen, keine Linie, keine Struktur, keine Organisation. Zu viele Experimente, zu wenig Siege, zu viel Hin und Her, zu wenig Gespür, zu wenig Euphorie, zu viel Sorge um das nahende Heim-Turnier. Das sind die gängigen Kritikpunkte im Schnelldurchlauf. Die EM, das Gefühl muss man inzwischen bekommen, wird unter dem Trainer Hansi Flick ganz sicher zur erneuten Enttäuschung.

Aber – und das ist ein grosses Aber: Bis zum EM-Start dauert es noch 358 Tage. Die Erde wird noch eine Runde um die Sonne drehen, und dazwischen wird viel Fussball gespielt. Die Spieler werden Aufs haben, Abs, Verletzungen, Leistungsexplosionen, Phasen, in denen alles gelingt, und Phasen, in denen gar nichts funktioniert. Und auch der Trainer kann in einem Jahr viel verändern, anpassen, verbessern.

Ja, sein erstes Turnier als Nationaltrainer in Katar war eine Enttäuschung. Und die Tendenz der letzten Wochen beängstigend. Aber warum sollte Flick plötzlich kein guter Trainer mehr sein? Mit Bayern München hat er zwischen November 2019 und Juni 2021 gewonnen, was man gewinnen kann: Meisterschaft, Pokal, Champions League, Weltpokal. Und dabei war der 58-Jährige immer auch ein bisschen Nationaltrainer.

Er hat damals Spieler trainiert, die jetzt zu den Stützen des Nationalteams gehören. Er hat 2020 in diesem merkwürdigen Corona-Turnier der Champions League gezeigt, dass er sein Team auf ein Turnier vorbereiten kann. Und im Gegensatz zu damals hat er jetzt noch immer viel Zeit, um gewisse Dinge auszuprobieren und den richtigen Weg in Richtung EM einzuschlagen.

Im September stehen die nächsten Testspiele an, gegen Frankreich und Japan. Zwei überzeugende Leistungen würden für mehr Vorfreude und Euphorie im Hinblick auf die EM sorgen. Und die Kritik am Nationaltrainer würde dann schon wieder jener Unterstützung weichen, die der Trainer verdient hat. Tilman Pauls



Hansi Flick hat angekündigt, dass beim nächsten Zusammenzug im September alles besser sein wird. Foto: Martin Meissner (Keystone)

Nein: Flick hat zwar einen Plan. Doch der ist nicht ersichtlich.

24-mal hat Hansi Flick bis heute die deutsche Nationalmannschaft in einem Länderspiel gecoacht. Nur die Hälfte dieser Partien konnte gewonnen werden. Das ist zu wenig für die Nummer 14 der Welt (zwei Plätze hinter der Schweiz), die den Anspruch hat, an den grossen Turnieren ganz vorne mitzuspielen. Zurzeit gibt es jedoch mehr Häme und Pfiffe – wie zuletzt auf Schalke, wo man sich nach einer miserablen Bundesliga-Saison nichts mehr als ein Länderspiel-Spektakel gewünscht hätte.

Doch das 0:2 gegen Kolumbien war ein nächster müder Kick von Schwarz-Rot-Gold. Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei den deutschen Fussballern rund ein Jahr vor der Heim-EM weit auseinander. Was einerseits mit der Generation an Nationalspielern zu tun hat, die weitaus weniger Talent und Biss zu haben scheint denn Vorgänger-Jahrgänge. Andererseits liegt es aber auch an Trainer Hansi Flick.

Der Nachfolger von Joachim Löw hat es bis heute nicht fertiggebracht, eine Stammelf zusammenzustellen, die liefert, wenn es drauf ankommt. Im Unterschied zu Vorgänger Löw, dem es immer wieder gelang, die Jungen in das Gerüst der Arrivierten einzubauen, scheint es, als ob Flick noch immer auf der Suche nach seiner besten Formation sei – obwohl er beteuert, «einen Plan» zu haben.

Dieser Plan ist von aussen nicht ersichtlich. Joshua Kimmich und Co. wirken in diesen Tagen eher wie ein orientierungsloser Haufen als eine eingespielte Nationalelf. Mit ein Grund für dieses Nicht-Miteinander auf dem Rasen könnte auch das Verhältnis vom Trainer zur Bayern-Fraktion in der Auswahl sein. Schon nach dem WM-Aus im Dezember hat es geheissen, dass Flick, der frühere Bayern-Trainer, die Akteure der Münchner im DFB-Dress bevorzugt behandelt. Das kann zu Spannungen führen.

Am meisten Mühe aber haben die Fans mit dem, was auf dem Rasen zu sehen ist. Da gibt Mittelfeldspieler Emre Can gegen Kolumbien plötzlich den Chef in der Dreierkette, während gelernte Innenverteidiger auf der Bank sitzen. Oder da wird Ilkay Gündogan auf der Position des linken Halbstürmers eingesetzt – dort also, wo er bei Champions-League-Sieger Manchester City nie spielt.

All das führt zum Schluss, dass Deutschland einen neuen Impuls auf der Trainerbank braucht. Flick ist es bislang nicht gelungen, eine kompetitive Mannschaft zu formen. Auch wenn DFB-Sportdirektor Rudi Völler Flick vor dem Kolumbien-Spiel eine Jobgarantie ausgesprochen hat, wäre es nun der ideale Moment zum Wechsel. Noch bleibt genügend Zeit bis zur EM. Und der Neue kann den Fokus schon jetzt voll auf dieses Turnier legen. Denn qualifizieren müssen sich die Deutschen für diese Endrunde als Gastgeber nicht. Dominic Willimann

