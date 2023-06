Frauen und der Blues im Atlantis – Gut geklaut, weisser Mann Terri Odabi und Lisa Mann widmeten ihr Konzert den schwarzen Frauen im Blues. Und spielten dabei einen Song von Etta James, der für Chris Stapleton ein Hit wurde. Umgedichtet und ohne Quellenangabe. Markus Wüest

Jason Thomas, Ben Rice, Terri Odabi und Lisa Mann auf der Bühne des -tis. Foto: Markus Wüest

Terri Odabi, schwarze Blues- und Soulsängerin aus Kalifornien, und Lisa Mann, weisse Bluessängerin und Bassistin aus Portland, Oregon, widmeten am Freitagabend im -tis ihr Konzert den grossen Frauen des Blues. Ein mitreissendes Konzert, weil beide Frauen hervorragende Sängerinnen sind und weil sie mit Jimi Bott am Schlagzeug, Ben Rice und Jason Thomas an der Gitarre sowie Louis Pain an den Keyboards auch eine starke Band im Rücken hatten.

Das Konzert im Rahmen des Bluesfestivals Groove Now stand unter dem Titel «A Tribute to the Great Women of Blues». Gespielt wurden unter anderem Songs von Bessie Smith («Nobody Knows You»), Dinah Washington («I Don’t Hurt Anymore») und Sister Rosetta Tharp («That’s All»).

Zum Ende des fast zweistündigen Konzerts gedachten Terri Odabi und Lisa Mann auch der kürzlich verstorbenen Tina Turner. Ihre Versionen von «I Can’t Stand the Rain» und «Lets Stay Together» waren nicht einfach nachgespielte Cover – was zu den beiden Frauen auch nicht gepasst hätte – sondern eigenwillige, eigenständige Interpretationen.

Wo der Blues herkommt

In einem Gespräch mit der BaZ hatte Terri Odabi Ende Mai gesagt, sie habe keine Mühe damit, wenn Weisse den Blues spielen – «Nobody Knows You» zum Beispiel wurde in der Version von Eric Clapton ein Hit – aber die Weissen sollten bitte immer erwähnen (und daran denken), wo der Blues herkommt.

Machen wir ein Beispiel, denn ein Lied sagt mehr als tausend Worte.

Es war Lisa Mann überlassen, der kleinen, quirligen Blondine mit der rauchigen Stimme, «I’d Rather Go Blind» zu singen. Manch eine oder manch einer im vollen – und heissen – Atlantis mag dabei auf den Refrain «you are as smooth as Tennessee Whiskey, you are as sweet as strawberry wine» gewartet haben.

Der kam aber nicht. Dabei hat man den Song doch dank des Country-Music-Stars Chris Stapleton im Ohr, gopf! Die Sache ist die, dass «Tennessee Whiskey» fast Note für Note eine Kopie des Etta James Songs «I’d Rather Go Blind» ist. «I’d Rather Go Blind» heisst: «Lieber werde ich blind».



Welche feine aber bittere Ironie. Die weisse Musikindustrie nimmt einen Song, von Ellington Jordan geschrieben unter Beteiligung von Billy Foster und Etta James, 1967 von ihr erstmals veröffentlicht, und behauptet keck, diese Melodie sei neu. Gemäss Wikipedia wird er Dean Dillon und Linda Hargrove zugeschrieben. Vor Stapleton spielte ihn ein gewisser David Allan Coe ein. Blind dafür – oder besser gesagt: absichtlich die Augen abwendend – was wirklich Sache ist.

Lisa Mann wies kurz und knapp auf diesen Bezug hin. Machte aber unmissverständlich klar, wer die Urheberin des Liedes ist. Die Umdichtung von Dillon und Hargrove kehrt übrigens auch den Inhalt um 180 Grad. Während in ihrem Text ein Mann seine Angebetete mit einem Schluck Whiskey und Erdbeerwein (wäh!) vergleicht, klagt Etta James, sie wolle lieber blind werden, als mitansehen zu müssen, wie ihr Geliebter sich einer anderen zuwendet.

Weder Terri Odabi – die während des Konzert via Facetime ihre Mutter in den USA zuschaltete – noch Lisa Mann machten aus dieser «Zweitverwertung» (man könnte auch sagen: Plagiat) eine grosse politische Geschichte. Sie nutzten diesen Abend zu Ehren der grossen (schwarzen) Frauen des Blues nicht als Plattform für Protest oder Statements. Sondern liessen die Musik für sich sprechen.



