Ganz einfach: CO2 vergraben – Gut fürs Klima – und den Wein Der Ormalinger Weinbauer Claude Chiquet setzt bei der Neupflanzung von Rebstöcken Pflanzenkohle ein. Thomas Gubler

Weinbauer Claude Chiquet mit Pflanzenkohle, die als neuartiger Dünger und zur CO2-Bindung genutzt wird. Foto: Lucia Hunziker

In der Atmosphäre bereitet uns CO2 zunehmend Probleme, im Boden dagegen kann es ein wahrer Segen für dessen Fruchtbarkeit sein. Also entzieht man der Atmosphäre CO2 und vergräbt danach die Kohle im Erdreich. So jedenfalls lässt sich vereinfacht das Verfahren beschreiben, das man wissenschaftlich Sequestrierung von Kohle nennt und das Weinbauer Claude Chiquet in Ormalingen, der seit Jahren auf pilzresistente sogenannte Piwi-Reben setzt, demnächst anwenden wird.