Der Club der Gentlemen – Gut, besser, Gentleman Der Begriff «Gentleman» muss als auszeichnendes Prädikat für viele Dinge herhalten – sogar für einen Wurzelspaten. Dominik Heitz

Es gibt Tee – und es gibt den Gentleman-Tee. Foto: zVg

Was schenkt man einem Mann, den man entweder sehr gut oder kaum kennt? Am besten etwas, das den Namen «Gentleman» trägt. Denn mit diesem Prädikat sehen sich die eher urbanen Happy-Hour-Herren gerne genauso in ihrer erfolgssicheren Haltung bestätigt, wie die eher ländlichen Holzhacker-Männer in ihrer Bodenständigkeit die Ironie zu schätzen wissen.