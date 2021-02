Super-G von Val di Fassa – Gut-Behrami ist noch schlagbar – und doch die Beste Die Tessinerin wird in Val di Fassa Zweite, das reicht, um sich zum dritten Mal die kleine Kristallkugel zu sichern. Dritte wird Teamkollegin Corinne Suter. Das Rennen wird überschattet von zwei üblen Stürzen. Marcel Rohner

Für einmal geschlagen: Lara Gut-Behrami wird im Super-G von Val di Fassa Zweite. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Dass Lara Gut-Behrami die kleine Kristallkugel für die beste Super-G-Fahrerin der Saison zum dritten Mal gewinnen würde, war klar, als sie die Ziellinie überquerte. Die Tessinerin hätte auch 26. werden können, sie hätte immer noch vor Teamkollegin Corinne Suter gelegen.

Den sechsten Super-G-Sieg in Folge gibt es für Gut-Behrami aber nicht, auch das war in Val di Fassa mit dem Moment klar, als sie ins Ziel kam. Eine halbe Sekunde Rückstand auf Federica Brignone, so etwas war zuletzt nicht die Normalität, Gut-Behrami gewann die letzten fünf Super-G, einer davon war das WM-Rennen von Cortina.

Dass es nun nicht klappte, ist, wenn überhaupt, Klagen auf hohem Niveau, die 29-Jährige gewann im Trentino an diesem Wochenende zwei Abfahrten, nun kommt dieser zweite Platz dazu. Es ist bezeichnend: Um Gut-Behrami zu schlagen, brauchte es eine fast perfekte Fahrt der Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison. Alle anderen konnten auch diesmal nicht mithalten.

Die Fahrt auf Rang 2 und zur Kristallkugel: Lara Gut-Behrami muss sich in Val di Fassa nur Federica Brignone geschlagen geben. Video: SRF

Dabei hatte Gut-Behrami noch zu kämpfen mit der Müdigkeit. «Ich fuhr nicht so gut wie noch in der Abfahrt», sagte sie, «dass ich trotzdem vorne mitmischen kann, freut mich.» Zuletzt gewann die zweifache Weltmeisterin von Cortina im Winter 2015/16 eine Kristallkugel, darum sei diese nun etwas ganz Besonderes.

Zwei hässliche Stürze überschatten das Rennen

Drei Rennen in drei Tagen, drei Podestplätze, das gelang jetzt Gut-Behrami, es gelang aber auch Corinne Suter. Die Schwyzerin wurde wieder Dritte, wie schon am Freitag in der Abfahrt, am Samstag war sie hinter Gut-Behrami Zweite gewesen. Zählt man die WM hinzu, standen die beiden nun in den letzten fünf Speedrennen gemeinsam auf dem Podest.

Nun sind sie auch die einzigen Schweizerinnen in den Top Ten. Michelle Gisin klassierte sich auf Rang 13, unmittelbar vor Wendy Holdener. Joana Hählen unterlief nach einer guten Fahrt ein grober Fehler, der sie auf Platz 26 zurückwarf, Priska Nufer wurde 22. Gisin, Hählen und Nufer mussten am Start lange warten, bis sie ins Geschehen eingreifen durften.

Nach einer halben Stunde wurde das Rennen erstmals unterbrochen. Kajsa Vickhoff Lie stürzte und raste ungebremst in die Netze. Dort blieb sie vor Schmerzen schreiend und mit verdrehtem Knie lange liegen, bevor sie schliesslich abtransportiert wurde. Die 22-jährige Norwegerin wird kein Rennen mehr bestreiten in dieser Saison.

Später erwischte es dann auch die Österreicherin Rosina Schneeberger, die mit dem Bein an einem Tor hängen blieb. Noch ist unklar, welche Verletzungen sie erlitt, offensichtlich ist aber, dass zumindest ihr rechtes Bein einen Totalschaden davongetragen haben dürfte.

Und da war auch noch der Sturz eines Helfers, als die Schweizerin Jasmine Flury unterwegs war. Die Bündnerin wurde von der Gelben Flagge gestoppt, sie musste ihre Fahrt abbrechen. Der nächste Unterbruch war Tatsache, nach zwei Stunden waren noch nicht einmal die ersten 30 Fahrerinnen gestartet. Flury schaffte es danach immerhin noch auf Rang 19. Doch diese Vorkommnisse überschatteten ein Rennen mit einem glanzvollen Schweizer Resultat.