Riesenslalom in Kranjska Gora – Shiffrin schlägt zurück und greift nach dem Rekord Nach der Enttäuschung vom Vortag ist die US-Amerikanerin im ersten Lauf in Kranjska Gora die Schnellste. Lara Gut-Behrami hat ebenfalls Podestchancen. David Wiederkehr

Lara Gut-Behrami ist im 2. Riesenslalom in Kranjska Gora gefordert. Foto: Christophe Pallot (Getty Images)

81 Siege hat sie, 82 will sie: Mikaela Shiffrin ist kurz davor, Weltcupsiegerin Lindsey Vonn einzuholen. Nach dem ersten Lauf des zweiten Riesenslaloms von Kranjska Gora liegt die 27-jährige US-Amerikanerin in Führung. Nach dem enttäuschenden 6. Rang tags zuvor an selber Stätte hat Shiffrin auf eindrückliche Weise zurückgeschlagen und einen Lauf ohne Fehler gezeigt.

Einigermassen mithalten konnte lediglich Federica Brigone. Die Italienerin liegt mit 0,24 Sekunden Rückstand auf Rang 2. Erneut stark präsentierte sich die Überraschungssiegerin vom Vortag, Valérie Grenier (Link: 211595000506). Die Kanadierin, die am Samstag den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert hatte, reihte sich hinter Shiffrin und Brignone auf Rang 3 ein und greift nach einem neuerlichen Podestplatz. Lauf 2 beginnt um 12.30 Uhr.

Von den Schweizerinnen kämpft einzig Lara Gut-Behrami um einen dieser Plätze an der Sonne. Die Tessinerin kam nach einer fehlerfreien Fahrt auf Zwischenrang 5. Ihr Rückstand auf Grenier beträgt 0,38 Sekunden. Noch vor ihr liegt Marta Bassino, die ihren achten Podestplatz in Folge anstrebt.

Simone Wild, Michelle Gisin, Wendy Holdener und Camille Rast qualifizierten sich ebenfalls für den zweiten Lauf. Vor allem Holdener verlor ungewohnt viel Zeit, sie kann immerhin von einer frühen Startnummer profitieren.

Eisbrecher – der Tamedia-Podcast zum Schweizer Eishockey Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

David Wiederkehr ist stellvertretender Ressortleiter der Tamedia-Sportredaktion und schreibt seit 2000 über Sport. Seine Fachgebiete sind Fussball, Kunstturnen und US-Sports. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.