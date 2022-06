«Confetti-Sommer-Festival» – Guggenmusik in Unterhosen und Alpaka-Socken Lörrach holte die Fasnacht im Sommer nach: Nur die Basler Krach-Schnygge kamen im vollen Kostüm. Boris Burkhardt

In Lörrachs Strassen fand die Gugge-Explosion bei schönstem Sommerwetter statt. Entsprechend gekleidet waren die Musikerinnen und Musiker. Foto: Dominik Plüss

Badelatschen statt Zoggeli, Hawaiihemden statt Häs (schwäbisch-alemannische Bezeichnung für Kostüm; die Red.), Wasserpistolen statt Glühwein – so sieht Fasnacht im Sommer aus. Die Narrengilde Lörrach hatte es gewagt, die Fasnacht, die in ganz Deutschland dieses Jahr noch einmal coronabedingt ausfiel, am Wochenende unter dem Namen «Confetti-Sommer-Festival» nachzuholen: am Samstag die Gugge-Explosion mit drei Bühnen in der Innenstadt, am Sonntag der Umzug. Die Lörracher Fasnächtler hatten auf die richtige Karte gesetzt: Zahlreich bevölkerten die Gäste am Samstag die Innenstadt.

Rund 25 Guggen spielten auf; gespannt hatte man sein dürfen, wie sich die Musiker verkleiden würden. Die meisten kamen in Zivil und trugen Hemden mit dem Vereinslogo; andere hatten Teile ihrer Kostüme an, wie etwa die Frösche-Clique aus Höllstein im Wiesental ihre gelb-schwarzen Gilets, auf die normalerweise noch ein Frack gehört.

Bärenfellmütze bei 25 Grad

Und mittendrin als Einzige im vollen Kostüm die Krach-Schnygge, eine von drei Schweizer Guggen und die einzige aus Basel. Ein Funktionshemd und eine Unterhose trage er darunter, verrät Werner Schällmann am Samstagnachmittag nach dem Auftritt auf der Hauptbühne bei warmen 25 Grad. Schällmann trägt das Grundkostüm der Gugge, den Kasperli. Die golden bemalten Stiefel seien übrigens keine Gummistiefel, ergänzt Guggenchef Werner Vögtli, sondern aus Leder. Mit Alpaka-Socken mache ihm die Wärme nichts aus, erklärt Schällmann. Vögtli hingegen hat sich zu seinem Sträflingskostüm nur eine Augenmaske angezogen; Paukist Severin Cavegn wiederum trägt die Schottenlarve mit der Bärenfellmütze.

Die Basler Krach-Schnygge waren die einzige Gugge, die im vollen Kostüm auftrat. Foto: Dominik Plüss

Die Krach-Schnygge sind zum ersten Mal auf der Lörracher Gugge-Explosion, obwohl in den zwanzig Jahren, die es die Veranstaltung schon gibt, regelmässig Guggen aus Basel zu Gast sind. Für Michael Lindemer ist die Zusage der Krach-Schnygge eine «Mega-Ehre». Er ist Stellvertretender Obergildenmeister und durfte an der diesjährigen Basler Fasnacht im Vortrab der Gugge mitlaufen: «Es freut mich besonders, dass eine Gugge aus Basel kommt, wo alles sehr traditionell gehandhabt wird.» Für die Krach-Schnygge ist es tatsächlich das erste Mal, dass sie öffentlich im Sommer auftreten. «Ob das in Basel verpönt ist, sei dahingestellt», sagt Vögtli.

Keine neue Tradition

Traditionalisten gibt es aber auch in Deutschland: Der Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON), der den Grossteil der Fasnachtszünfte am Oberrhein vertritt, war von der Lörracher Idee überhaupt nicht begeistert. Zwar sind die Lörracher schon vor einigen Jahren aus dem VON ausgetreten; dieser verbat aber seinen Mitgliedern bei Strafe, am Lörracher Umzug vom Sonntag teilzunehmen. Lindemer verteidigt die Sommerfasnacht mit Hinweis auf die Verkaufsstände der Lörracher Cliquen: «Wenn es darum geht, nach zwei Jahren Corona unsere Cliquen finanziell am Leben zu erhalten, werden wir uns immer etwas einfallen lassen.» Klar sei aber, dass das «Confetti-Sommer-Festival» zu keiner neuen Tradition werde: «Wir hängen an unserer eigenen Fasnacht.»

Die Krach-Schnygge können sich gut vorstellen, nächstes Jahr im Februar wieder zur Gugge-Explosion zu kommen. Werner Vögtli wirkt fast etwas eingeschüchtert von der Grösse der anderen Guggen: «Wir standen mit 16 von 28 Musikern auf der Bühne; andere klagten, dass sie ‹nur› mit 40 Leuten da seien.» Aber es sei eben Ferienzeit: «Die U-30 sind auf Open-Air-Festivals, die Ü-60 mit dem Camper unterwegs.» So ging es anderen aber auch: Von vier Lörracher Guggen waren nur die Trottwarschlurbi am «Confetti-Sommer-Festival» dabei.



Fehler gefunden?Jetzt melden.