Günter Netzer wird 80 – «Der Trainer dachte, ich saufe flaschenweise Wodka» Lange Haare, extravagante Kleider, schnelle Autos: Einen Fussballer wie ihn hat Deutschland selten gesehen, rebellisch und genial. Mit uns blickt er zurück auf sein Leben auf der Überholspur. Thomas Schifferle

Ein Mann, zwei Markenzeichen: Günter Netzer mit langen Haaren und Ferrari. Foto: Imago

Jetzt abonnieren und von der Vorlesefunktion profitieren. Abo abschliessenLogin BotTalk

Günter Netzer empfängt zum Interview an dem Ort, an dem er das am liebsten tut: im Baur au Lac, keinen Steinwurf weg von der Wohnung, in der er seit 34 Jahren lebt. «Sie können doch das Interview, das wir zu meinem 70. Geburtstag geführt haben, nahtlos übernehmen», sagt er und grinst.