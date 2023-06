Parkraumkonzept für Gemeindegebiet – Günstigere Variante für das Parkieren in Reinach Der Reinacher Einwohnerrat beschliesst bei nur wenig Widerstand die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung für das ganze Gemeindegebiet. Tobias Gfeller

In Reinach sollen Parkplätze künftig nicht mehr gratis sein. Symbolfoto: Florian Bärtschiger

Für die Brisanz des Themas war die Debatte am Montag im Reinacher Einwohnerrat überraschend ruhig. Dass es eine Parkraumbewirtschaftung braucht, um auswärtige Pendlerinnen und Pendler, die dann mit dem öffentlichen Verkehr nach Basel fahren, von langen Parkdauern abzuhalten, hat mittlerweile selbst die SVP-Fraktion erkannt. Reinach ist eine der letzten Agglomerationsgemeinden, die eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung einführt. Dies wurde nötig, weil auswärtige Pendlerinnen und Pendler seit Einführung der Parkraumbewirtschaftung in Basel zum Parkieren in die Baselbieter Gemeinden ausweichen.

Die geplante Einführung einer Parkraumbewirtschaftung über das ganze Reinacher Gemeindegebiet sorgte in den vergangenen Monaten für heftige Diskussionen. «Das ist eine Vorlage mit grosser Öffentlichkeitswirkung und wirklich alle, egal ob sie Auto fahren oder nicht, haben eine Meinung dazu», meinte der zuständige Gemeinderat Markus Huber (SP) zu Beginn seiner Ansprache. Gesucht sei eine Lösung, «die möglichst fair und tragbar ist». Es gehe nicht darum, mit den Gebühren die Gemeindefinanzen zu verbessern. Die Parkraumbewirtschaftung soll aber auch nicht defizitär sein.

Zwei statt drei Stunden freie Parkzeit

Der Vorschlag des Gemeinderats sorgte in der Eintretensdebatte vor Monaten für heftige Kontroversen. Mehrere Votantinnen und Votanten kritisierten, dass der Gemeinderat die Gemeinde für das Reglement in verschiedene Zonen unterteilen wollte. Auch waren für viele die vorgeschlagenen Gebühren zu hoch. Die Quintessenz der Kritik damals: «Zu kompliziert.»

Die Sachkommission Bau, Umwelt und Mobilität (BUM) hat in ihrer Beratung mehrere Änderungen vorgenommen. Die Zonierung wurde gestrichen und das ganze Gemeindegebiet als eine Zone definiert. Anstelle der vom Gemeinderat vorgeschlagenen Geschäftsfahrzeugkarten und zweier unterschiedlicher Besucherparkkarten schlug die BUM Zeitparkkarten als Ergänzung zur Einwohnerparkkarte vor. Für Letztere wollte der Gemeinderat anfänglich 300 Franken im Jahr verlangen. Die Sachkommission setzte die Gebühr für Anwohnende bei 180 Franken im Jahr an. Dazu sollen die Ausgaben vor allem für die bauliche Infrastruktur, aber auch für den Betrieb und die Überwachung tiefer ausfallen, als dies vom Gemeinderat mit über 600'000 Franken vorgelegt wurde. Sämtliche Vorschläge der BUM wurden vom Einwohnerrat deutlich angenommen. Die freie Parkzeit wurde auf zwei Stunden festgelegt. Der Gemeinderat schlug dafür drei Stunden vor.

Polizei werde nicht gleich Bussen verteilen

Gemeinderat Markus Huber versicherte, dass die Gemeindepolizei nicht gleich mit Bussen loslegen werde. «Es ist aber zumutbar, dass man sich relativ schnell an das neue Reglement gewöhnt.» Fundamentale Kritik kam von Therese Stalder (Die Mitte). «Mit der Parkraumbewirtschaftung wird es nicht einfach weniger Autos geben», gab sie zu bedenken. Sie plädiere für die Fortführung des aktuellen Systems mit blauen und weissen Parkplätzen. «Es hat einfach einen Parkplatz am gesuchten Ort, solange es eben hat. Sonst muss man halt etwas laufen.» Mit dieser Haltung stand sie ziemlich alleine da.

Fehler gefunden?Jetzt melden.