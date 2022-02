Abstimmungen und Wahlen Region Basel – Basel schmettert Primatenrechte ab – Nein-Trend für Baselbieter Kimaschutz

Der Zolli sagt «Danke, Basel!»

Zoo-Direktor Olivier Pagan lässt sich in einer Medienmitteilung wie folgt zitieren: «Auch in Zukunft werden wir die Verantwortung für die Tiere in unserer Obhut übernehmen und alles daransetzen, sie bestmöglich zu schützen und zu betreuen. Das ist es, was sie verdienen und brauchen. Danke, Basel!»