Baselbieter Wahlen – Grünliberale wollen Erfolgswelle fortsetzen National hat die GLP nach den jüngsten Erfolgen Ambitionen auf einen Bundesratssitz. Auch bei den Baselbieter Regierungsratswahlen will sie nicht zurückstehen. Doch noch ist offen, wer ins Rennen steigt. Thomas Dähler

GLP-Präsident Thomas Tribelhorn im Nationalratswahlkampf 2019. Foto: BaZ-Archiv

Die grünliberale Landratspräsidentin Regula Steinemann will nicht Regierungsrätin werden: Ihr Verzicht lanciert die Kandidatenkür bei der GLP neu, die mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten auch bei den Regierungsratswahlen mitmischen will. Das Hauptziel bei den Baselbieter Wahlen ist die Fraktionsstärke im Landrat. Mit ihren drei Landratsmitgliedern fehlen der Partei heute zwei Mandate, um eigenständig im Parlament in Liestal auftreten zu können.