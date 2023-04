Kantonsratswahlen in Ausserrhoden – Grünliberale schaffen den Einzug ins Parlament Regula Ritter und Alexander Assmus heissen die zwei ersten GLP-Mitglieder im Kantonsparlament von Appenzell Ausserrhoden. Alessandra Paone

Unverändert knapp ein Drittel der Sitze besetzen nach den Wahlen Frauen: Blick auf den Kantonsratssaal von Appenzell Ausserrhoden im Regierungsgebäude in Herisau, September 2022. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Vor den Parlamentswahlen im Kanton Appenzell Ausserrhoden stellte sich vor allem eine Frage: Schaffen die erstmals antretenden Grünliberalen den Einzug in den 65-köpfigen Kantonsrat? Ja, lautet die Antwort. Die Partei gewinnt am Sonntag mit Alexander Assmus aus Teufen und Regula Ritter aus Herisau auf Anhieb zwei Sitze.

Damit setzt die GLP ihren Siegeszug in den Kantonen fort und stärkt ihre Position im Hinblick auf die nationalen Wahlen im Herbst weiter. «Wir freuen uns, dass wir endlich auch in Appenzell Ausserrhoden im Kantonsparlament vertreten sind», schreibt die Partei auf Twitter. In den Gemeinden Speicher, Lutzenberg und Bühler scheiterten ihre Kandidierenden.

Abgesehen von den neuen zwei GLP-Sitzen ändert sich im Ausserrhoder Kantonsparlament aber wenig. Die FDP stellt mit 22 Sitzen weiterhin die stärkste Fraktion, auch wenn sie den Verlust eines Mandats in Kauf nehmen muss. Die Parteiunabhängigen (15) und die SVP (7) verlieren ebenfalls je einen Sitz. Die SP (12) und die Mitte/EVP-Fraktion (6) können ihre Sitze halten. Die Grünen sind in Appenzell Ausserrhoden noch nicht mit einer Kantonalpartei präsent.

Tiefe Wahlbeteiligung

Ein Sitz ist noch vakant. Weil in Rehetobel zwei Kandidierende das absolute Mehr verpasst haben, konnte nur einer von zwei Sitzen besetzt werden. Es kommt deshalb am 14. Mai zu einem zweiten Wahlgang. Die Wahlbeteiligung betrug am Sonntag 30,7 Prozent.

Unverändert bleibt auch der Frauenanteil: Knapp ein Drittel der Sitze ist von Frauen besetzt. Diese sind in allen Fraktionen in der Unterzahl. Die SVP-Fraktion besteht sogar ausschliesslich aus Männern.

Im Vergleich zu anderen Parlamenten politisiert der Ausserrhoder Kantonsrat weniger nach Parteilinien. Deshalb kommt es öfter zu mehrheitsfähigen Lösungen, und Gesetze können rasch durchgebracht werden – so zum Beispiel das neue Energiegesetz.

Sie schafften auf Anhieb den Einzug in den 65-köpfigen Kantonsrat: Die beiden neu gewählten Grünliberalen Regula Ritter (Herisau) und Alexander Assmus (Teufen). Foto: PD

Wahlkreise sind in Appenzell Ausserrhoden die 20 Gemeinden. 19 von ihnen wählen ihre Mitglieder des Kantonsrats im Majorzsystem. Da sind die Wahlen in erster Linie Persönlichkeitswahlen. Nur der Kantonshauptort Herisau mit 18 Sitzen kennt das Proporzsystem mit Wahllisten nach Parteien.

Die Mehrheit der Wahlkreise ist klein: 14 Gemeinden stellen nur gerade ein oder zwei Mitglieder des Parlaments. Hier haben es die kleinen Parteien schwer. Dies könnte sich im Rahmen einer Revision der Kantonsverfassung bald ändern. Die Regierung schlägt den Proporz für den ganzen Kanton vor, dazu bräuchte es weniger, aber grössere Wahlkreise.



