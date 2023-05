SVP-Nationalrat wagt den Wechsel – Grünen-Schreck produziert plötzlich Solarstrom Christian Imark ist ein pointierter Gegner der Energiestrategie des Bundes. Privat investiert er aber in die Erneuerbaren. Zufrieden ist er trotzdem nicht.

Kurt Tschan

SVP-Nationalrat Christian Imark setzt privat auf Erneuerbare. Politisch bekämpft er die Energiestrategie des Bundes aber weiterhin. Foto: Nicole Pont

Nicht nur das halbe, sondern das ganze Dach seines Eigenheims in der Gemeinde Fehren will SVP-Nationalrat Christian Imark in Zukunft für die Erzeugung von Sonnenstrom nutzen und damit auch die Batterien seines neuen Kia Niro aufladen.