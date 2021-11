Bessere Chancen für Bauprojekte – Grünen-Landrat will System umkrempeln Vor allem im Kanton Baselland wird die Liste der abgelehnten oder seit Jahrzehnten in Planung stehenden Bauvorhaben immer länger. Politiker wollen deshalb neue Lösungen. Andrea Schuhmacher

«Wir müssen einfach mal den Mut haben, die getrampelten Pfade zu verlassen», sagt Landrat Klaus Kirchmayr (Grüne). Foto: Lucia Hunziker

Der Dom in Aesch, der Lindenpark in Allschwil, die Van-Baerle-Überbauung in Münchenstein, die Windturbinen in Muttenz – die Liste der Bauvorhaben, die im Baselbiet nach mehrjähriger Planung vom Volk abgelehnt wurden, ist in den letzten Jahren sehr lang geworden. Werden die stets hinausgezögerten Vorhaben – etwa der Knotenpunkt Angenstein oder der Zubringer Bachgraben – mitgezählt, so ist augenfällig: Infrastrukturprojekte haben es im Landkanton schwer.

Dies als reines Baselbieter Problem zu bezeichnen, ist aber auch falsch. Das prominenteste regionale Beispiel dafür dürfte das seit dem letzten Jahrhundert angestrebte «Herzstück» in Basel-Stadt sein. Zwar werden immer wieder Gelder gesprochen für Planungen, und auch der Bund versichert alljährlich erneut, man wolle das Projekt mitfinanzieren. Doch wann gebaut wird – das weiss niemand so genau.